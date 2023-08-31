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Политика 31 августа 2023 20:57

Боррель заявил, что ЕС нужно подготовиться к приему 10 новых стран

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Евросоюзу нужно подготовиться к расширению – ему нужно согласовать временные рамки приема десяти стран. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил после неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества, передает ТАСС.

«Идея расширения витала над нашей дискуссией, – заявил он. – Украина должна стать новым членом ЕС, Западные Балканы тоже. Война на Украине ускорила процесс расширения ЕС».

По словам Борреля, процесс будет основываться на заслугах. При этом он уточнил, что «было бы хорошо определить политические цели, чтобы придать импульс процессу».

«Это относится и к нам, поскольку мы должны быть готовы к приему 10 новых членов ЕС», – добавил глава европейской дипломатии.

Это первый случай, когда чиновник в Брюсселе такого уровня предлагает определить конкретный график вступления новых стран в состав Евросоюза. По словам Борреля, министры условились встретиться в конце сентября с коллегами из стран Западных Балкан для обсуждения вопроса расширения.

#евросоюз
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