Боррель заявил, что ЕС активно помогает российским СМИ – иноагентам

Евросоюз оказывает активную поддержку российским средствам массовой информации, которые Минюст внес в список иностранных агентов, признался глава Евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на конференции по «борьбе с дезинформацией».

ЕС стоит «на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества», заявил Боррель. «И это не просто риторика. Я не могу раскрывать детали, но, поверьте мне, именно мы поддерживаем их в практическом ключе. Не могу сказать как именно, поскольку окажу им дурную услугу», – цитирует его ТАСС.

Напомним, в декабре прошлого года Минюст опубликовал единый реестр физических лиц и организаций, признанных иноагентами. Он размещен в открытом доступе на сайте ведомства с тем объемом сведений, которые определило Правительство РФ.