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Официальная хроника
5 октября 2022  20:42

Боррель заверил, что ЕС готов к дипломатическому решению конфликта на Украине

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Евросоюз готов добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, «если позволят обстоятельства». Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости. 

При этом он выразил надежду на то, что на совещании глав МИД страны ЕС, которое пройдет 17 октября, они смогут запустить миссию по подготовке украинских военных.

«В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», – сказал Боррель в своем блоге.

Напомним, ранее он назвал Россию «фашистским государством». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что таким высказыванием Боррель полностью обнуляет себя как дипломат.

#россия и евросоюз
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