Боррель заверил, что Берлин не препятствует странам ЕС в поставках Киеву танков

Берлин не препятствует другим странам Евросоюза в плане поставок Киеву танков Leopard 2, данная тема обсуждалась в понедельник в Брюсселе. Об этом рассказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Министры [иностранных дел] обсуждали эту проблему. Я могу сказать, что Германия не создает другим государствам препятствий на пути поставок танков Leopard 2 на Украину», – заявил он.

По словам Борреля, на встрече в Рамштайне доминировала тема поставок танков Leopard 2. Он оценил результаты этой встречи как очень позитивные в количественном смысле.

«Было четко продемонстрировано стремление США и Европы резко интенсифицировать военную поддержку Украины», – сказал глава внешнеполитической службы ЕС.

Как пример он перечислил ряд стран: США объявили о военных поставках объемом 2,5 млрд долларов, немцы – 1 млрд евро, датчане пообещали передать все орудия Caesar, заказанные во Франции для нужд своей армии, Швеция обеспечит поставку гаубиц Archer.

Отправка танков Leopard ВСУ должна быть согласована с Германией, что обусловлено исключительным правом ФРГ как страны — производителя вооружения. Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус заверил, что Берлин в скором времени примет решение по поставкам танков.