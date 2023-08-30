Боррель хочет договориться с ЕС выделять Украине до 5 млрд евро в год на военную помощь

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассчитывает до конца 2023 года согласовать со странами – членами Евросоюза выделение до 5 млрд евро в год на военную помощь Украине. Об этом передает РИА Новости.

«Наша поддержка важна для украинского контрнаступления... Я предложил специальный фонд для военной поддержки на период с 2024 по 2027 годы в размере 5 млрд евро в год в качестве предельного уровня», – заявил он по итогам неформального заседания министров обороны стран Евросоюза, которое прошло в Испании.

По его словам, министры обороны обсудили данный вопрос, завтра его рассмотрят главы МИД. Боррель выразил надежду, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время, а именно до конца года.

Он также добавил, что 5 млрд евро – это «потолок» и «необязательная цель по расходам». «Если мы сможем тратить меньше, тем лучше», – пояснил глав европейской дипломатии.