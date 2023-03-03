Боррель высказался против исключения России из G20

«Группа двадцати» не сможет продвигать принципы многостороннего сотрудничества, исключив Россию из объединения. На это противоречие на политической конференции Raisina Dialogue в Нью-Дели обратил внимание глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20. Довольно-таки противоречиво, разве нет?» — приводит его заявление ТАСС.

По мнению Борреля, «решить проблемы мира» таким образом не получится. Для этого, наоборот, необходимо «слушать других».