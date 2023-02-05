Боррель высказался о перспективе отправки войск Евросоюза на Украину

Страны Евросоюза никогда не рассматривали возможность отправки своих войск на Украину, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. При этом он подчеркнул, что нужно продолжать помогать Киеву «всеми возможными способами».

«Принимая во внимание обстоятельства невраждебности, в которых мы хотим оставаться. Невоенное поведение означает прямое неучастие в конфликте. Мы были бы воинственны, если бы ввели войска, чего уж точно не было на повестке дня, никогда не было», – сказал он в интервью газете El Pais.

На вопрос о том, будет ли расцениваться как враждебное действие отправка Киеву истребителей. Боррель ответил, что это «субъективная оценка тех, кто участвует в конфликте». «Это субъективная оценка тех, кто участвует в конфликте. Я позабочусь о применении принятых решений, и мы увидим, что произойдет в будущем, пока этот вопрос не стоит на повестке дня», – подчеркнул дипломат.

Назвать сроки доставки Киеву танков он затруднился, подчеркнув, что требуется в первую очередь провести обучение экипажей боевых машин, причем требуются «недели очень специализированной подготовки».

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала Боррелю, что военные стран - членов Европейского союза уже давно находятся на Украине в виде инструкторов, спецслужб и наемников.

Напомним, Германия, США, Канада и другие страны приняли решение направить Украине свои танки. Помимо этого ФРГ передала другим государствам право реэкспорта своих боевых машин. В общей сложности в ближайшие месяцы Украина получит более сотни современных западных танков. Так, Канада сегодня уже отправила в зону СВО первый из четырех обещанных Киеву танков Leopard 2.