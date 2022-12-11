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Политика
11 декабря 2022  16:58

Боррель: Турция не должна помогать России в обходе санкций

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Евросоюз обеспокоен торговыми взаимоотношениями Турции. По мнению главы евродипломатии Жозепа Борреля, Анкара должна присоединиться к санкциям и не оставлять обходных путей для РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем заявлении Боррель назвал «поводом для большой озабоченности» углубляющиеся экономические отношения между двумя странами. Кроме того, у него вызывает беспокойство решение Анкары «не присоединяться к ограничительным мерам ЕС» против Москвы.

Он напомнил, что Турция входит в таможенный союз с ЕС, однако помогает России свободно отправлять и получать товары «двойного назначения», которые могут использоваться в гражданских и военных целях. В этой ситуации Турция должна исключить какие-либо обходные пути для РФ.

#евросоюз
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