Боррель сообщил, что Сербия и Косово смогли договориться и уладили конфликт

Сербия и Косово заключили соглашение по вопросу документов на въезд и на выезд для своих граждан, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на своей странице в «Твиттере». Именно этот вопрос стал камнем преткновения и послужил началом нового конфликта в начале августа.

«В рамках диалога при участии ЕС, Сербия согласилась отменить документы на въезд/выезд для держателей косовских ID карт, а Косово согласилось не вводить их для держателей сербских ID карт», — написал Боррель.

Напомним, 31 июля ситуация в Косове и Метохии резко обострилась после того, как власти непризнанной республики заявили, что с 1 августа в регионе перестают действовать сербские документы и госномера. Полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией. После призыва США власти Косово отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами.