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Политика
24 января 2022  10:58

Боррель: Сегодня главы МИД ЕС не примут решений по санкциям против России

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На сегодняшнем заседании министры иностранных дел стран ЕС не будут принимать конкретных решений, касающихся санкций против России. Об этом со ссылкой на верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля сообщает ТАСС.

«Ничего конкретного сегодня принято не будет, принятие санкций — это сложный процесс», — заявил он.

Также, по словам Борреля, Евросоюз не планирует вывозить семьи своих дипломатов из Украины, так как для этого нет причин.

#санкции #евросоюз
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