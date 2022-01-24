Боррель: Сегодня главы МИД ЕС не примут решений по санкциям против России
На сегодняшнем заседании министры иностранных дел стран ЕС не будут принимать конкретных решений, касающихся санкций против России. Об этом со ссылкой на верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля сообщает ТАСС.
«Ничего конкретного сегодня принято не будет, принятие санкций — это сложный процесс», — заявил он.
Также, по словам Борреля, Евросоюз не планирует вывозить семьи своих дипломатов из Украины, так как для этого нет причин.