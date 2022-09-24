Боррель призвал ЕС серьезно отнестись к угрозе применения ядерного оружия Россией

Странам Евросоюза необходимо серьезно отнестись к возможности применения Россией ядерного оружия, особенно – на фоне заявлений Президента РФ Владимира Путина, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Ситуация в мире он охарактеризовал как «опасную».

«Когда люди говорят, что они не блефуют, их слова необходимо воспринимать всерьез», – цитирует его ТАСС.

При этом дипломат призвал ЕС продолжать санкционную политику в отношении России и поддерживать Украину. Он отметил, все представители ЕС, которые ездили в Москву, чтобы поговорить с Путиным, слышали от него, что у России есть свои цели, до достижения которых она продолжит проведение спецоперации.

«Это, безусловно, тревожный курс, однако нам нужно продолжать поддерживать Украину», – отметил глава европейской дипломатии, добавив, что конфликт на Украине должен быть урегулирован «дипломатическими средствами». В противном случае, по его мнению, после завершения спецоперации на Украине, в мире может разгореться война.

Напомним, 21 сентября Путин обратился к россиянам и объявил в стране частичную мобилизацию. В числе прочего он сказал, что при угрозе территориальной целостности России и ее народа будут использоваться все имеющиеся в распоряжении средства. «Это не блеф», – подчеркнул Президент РФ.