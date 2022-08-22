Боррель призвал действовать более выборочно, ограничивая россиянам въезд в ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал нехорошей идеей введение полного запрета на выдачу виз россиянам. По его словам, в этом вопросе следует действовать выборочно — по крайней мере не вводить ограничения против тех, кто хочет покинуть страну. Таким мнением он поделился на международной конференции в Испании.

«Это очень противоречивое предложение <...> Некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, другие не собираются это поддерживать. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», — приводит его высказывание РИА Новости.

По мнению Борреля, въезд на территорию ЕС стоит запретить крупнейшим бизнесменам, однако перед теми, кто «не готов там (в России — прим. Т-и) находиться в такой ситуации», нельзя закрывать двери.

С предложением запретить россиянам въезд на территорию ЕС выступила Эстония. Ряд государств, в том числе Чехия, Польша, Латвия, Финляндия, поддержали эту идею, однако другие, к примеру Португалия и Швеция, выступили против полного запрета.

Запад начал ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным.