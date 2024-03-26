Боррель признался, почему ЕС поддерживает Украину

Евросоюз поддерживает Украину исходя из собственных интересов и интересов США. Это признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает канал CNN.

Он подчеркнул, что траты на Киев происходят не потому, что в Европе «любят украинский народ», и не из щедрости.

«Это в наших собственных интересах, — отметил Боррель. — И это также в интересах США в качестве глобального игрока».