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Боррель признал, что ЕС «не видит свет в конце украинского туннеля»
Антироссийские санкции не смогли уничтожить оборонную промышленность России. Ее существование не дает Евросоюзу «увидеть свет в конце украинского туннеля», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Заявление прозвучало на транспортном инвестиционном форуме ЕС — Центральная Азия.
Боррель посетовал, что, несмотря на обширность санкций, российский ОПК был ослаблен, но не уничтожен. «Бои только усиливаются, и мы не видим свет в конце украинского туннеля», — цитирует его ТАСС.
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