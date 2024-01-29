Боррель признал, что ЕС «не видит свет в конце украинского туннеля»

Антироссийские санкции не смогли уничтожить оборонную промышленность России. Ее существование не дает Евросоюзу «увидеть свет в конце украинского туннеля», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Заявление прозвучало на транспортном инвестиционном форуме ЕС — Центральная Азия.

Боррель посетовал, что, несмотря на обширность санкций, российский ОПК был ослаблен, но не уничтожен. «Бои только усиливаются, и мы не видим свет в конце украинского туннеля», — цитирует его ТАСС.