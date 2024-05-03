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Боррель предрек Украине проигрыш без поставок Запада «за две недели»
Без поставок оружия от стран Запада Украина проиграет вооруженный конфликт с Россией за две недели. Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в Оксфордском университете (речь политика транслировалась на YouTube).
«Существование Украины зависит от нас. Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки [вооружений]», — подчеркнул Боррель. В этом случае Киев не сможет сопротивляться Москве и будет вынужден капитулировать, пояснил он.
По словам евродипломата, он не хочет такого исхода вооруженного противостояния, и, по его мнению, многие в Европе тоже его не хотят. В связи с этим Боррель отозвался о России как о главной угрозе существованию европейских стран и призвал «ясно понимать и принимать этот риск».
«<...> мы сделаем всё возможное, чтобы оказать украинцам военно-политическую поддержку», — заверил при этом он.
Политик даже поинтересовался у студентов, что будут делать молодые европейцы, если российские войска вторгнутся в их страны. Он предположил, что они «не пойдут умирать за Киев». «Но вы будете готовы вступить в армию <...>, чтобы противостоять вторжению?» — спросил Боррель у слушателей, заметив, что время для этого вопроса настало.
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