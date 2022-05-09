Боррель предложил передать замороженные резервы России на восстановление Украины

Странам Евросоюза следует обсудить возможность изъять замороженные российские валютные резервы и направить их на восстановление Украины. Такое мнение в интервью газете Financial Times высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он привел в пример Соединенные Штаты: те взяли под контроль активы, принадлежащие афганскому центробанку, — отчасти для потенциальной компенсации жертвам терроризма и для гуманитарной помощи стране. Боррель убежден, что такие шаги можно рассмотреть и в отношении резервов России.

«Я бы высказался за, поскольку это очень логично», — заявил Боррель.

Он пояснил, что вопрос финансирования восстановления Украины — один из ключевых политических вопросов, учитывая, какое «невероятное количество денег» должно быть задействовано. Официальные лица Евросоюза уже рассматривали вопрос, можно ли каким-то образом использовать замороженные их антироссийскими санкциями резервы РФ для восстановления Украины, но Брюссель все еще не выдвигал никаких предложений по этому вопросу.

Страны Запада после начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, ввели санкции против Банка России. Кроме заморозки российских золотовалютных резервов, под запрет попали все операции, которые связаны с управлением резервами и активами ЦБ, и операции с любым юрлицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.