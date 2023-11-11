Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Боррель исключил возможность скорой победы Украины над Россией
Скорая победа Украины над Россией в вооруженном противостоянии невозможна, и Европейскому Союзу следует готовиться к продолжительному конфликту. Об этом предупредил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и заместитель председателя Еврокомиссии Жозеп Боррель.
«У нас очень много проблем. В первую очередь — Украина, где перспективы скорой победы нет», — констатировал глава дипломатии Евросоюза в видеообращении к конгрессу Партии европейских социалистов (PES), которое транслировалось на видеохостинге YouTube.
По оценке Борреля, власти РФ рассчитывали на победу «в течение нескольких недель», но противостояние продолжается гораздо дольше за счет украинского сопротивления и помощи государств Запада. В связи с этим евродипломат призвал страны ЕС оставаться едиными в подходе к этому вопросу.
Боррель добавил, что европейцы должны продолжать помогать Киеву, особенно на фоне того, что помощь со стороны Соединенных Штатов, «скорее всего», сократится. Он охарактеризовал нынешнюю ситуацию как «двойной тест» для Европы, в качестве второй проблемы определив войну в секторе Газа между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»