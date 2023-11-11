Боррель исключил возможность скорой победы Украины над Россией

Скорая победа Украины над Россией в вооруженном противостоянии невозможна, и Европейскому Союзу следует готовиться к продолжительному конфликту. Об этом предупредил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и заместитель председателя Еврокомиссии Жозеп Боррель.

«У нас очень много проблем. В первую очередь — Украина, где перспективы скорой победы нет», — констатировал глава дипломатии Евросоюза в видеообращении к конгрессу Партии европейских социалистов (PES), которое транслировалось на видеохостинге YouTube.

По оценке Борреля, власти РФ рассчитывали на победу «в течение нескольких недель», но противостояние продолжается гораздо дольше за счет украинского сопротивления и помощи государств Запада. В связи с этим евродипломат призвал страны ЕС оставаться едиными в подходе к этому вопросу.

Боррель добавил, что европейцы должны продолжать помогать Киеву, особенно на фоне того, что помощь со стороны Соединенных Штатов, «скорее всего», сократится. Он охарактеризовал нынешнюю ситуацию как «двойной тест» для Европы, в качестве второй проблемы определив войну в секторе Газа между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого, 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.