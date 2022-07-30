Боррель: Евросоюз в два раза снизил закупку российского газа

Долю российского газа в своих закупках Евросоюз снизил в два раза – с 40% до 20%, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Полностью отказаться от российских энергоносителей невозможно, добавил он.

«Невозможно требовать от европейской экономики прекратить закупки газа в одночасье, мы не можем творить чудеса», – цитируют его «Известия».

Брюссель намеревался ввести штрафные тарифы на российское голубое топливо, чтобы сократить доход РФ, однако этот вариант отвергли и вместо него приняли «твердое решение прекратить покупать нефть РФ», добавил дипломат.

При этом Боррель не согласен с мнением, что российская экономика пока не сильно пострадала от западных санкций, тогда как европейские потребители ощущают на себе бремя счетов за электроэнергию. Он уверен, что усилия, направленные на «разрыв связей российской экономики с остальным миром», важнее, чем проблемы с ростом тарифов.

Ранее глава Евродипломатии заявил, что в будущем году страны ЕС полностью прекратят закупку российских энергоресурсов. По планам, ЕС сначала откажется от угля, потом от нефти, а по газу будут более длительные сроки, потому что европейцам надо адаптироваться.

При этом «Газпром» снизил поставки по «Северному потоку» до 20% от возможной мощности газопровода – это связано с ремонтом одной из турбин, а также с тем, что вторая турбина, отправленная в Канаду на ремонт, пока так и не вернулась в Россию из-за санкций.