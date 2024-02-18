news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_top_970_100
Политика 18 февраля 2024 19:45

Боррель допустил, что ситуация на поле боя на Украине может решиться уже через три месяца

Скопировать ссылку
Боррель допустил, что ситуация на поле боя на Украине может решиться уже через три месяца
Жозеп Боррель
Фото: Wikipedia.org

Ситуация на поле боя на Украине может в какой-то степени решиться уже через три месяца. Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности (трансляция была организована на сайте мероприятия).

«То, что мы увидим через три месяца, — что-то будет решено на поле боя. И мы не можем ждать, когда в каких-то странах закончатся выборы <...>», — подчеркнул глава европейской дипломатии, отвечая на вопрос о наличии у ЕС средств для окончания конфликтов, включая и противостояние на Украине.

«В нынешней ситуации нужно действовать гораздо более решительно и гораздо более конкретно. У нас много стратегий, но мало действий», — признал дипломат. В связи с этим он выступил за совместные действия стран ЕС и предложил всем понять, что сообщество находится в состоянии войны.

«Вместе мы будем лучше. <...> Нам нужны фонды, воля и механизмы», — заметил Боррель, констатировав, что в Евросоюзе время уходит на то, чтобы сработаться и принять единогласное решение.

«<...> мы пока еще этого не понимаем, но [надо] осознать, что мы находимся в ситуации войны. Я думаю, что на самых высших уровнях, на средних уровнях… И, может быть, общественное мнение еще не в совершенно новом ментальном настрое», — заключил евродипломат.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада в ответ начали ужесточать антироссийские санкции и оказывать Украине различную помощь, в том числе военную. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.
#спецоперация #европейский союз
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2