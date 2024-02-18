Боррель допустил, что ситуация на поле боя на Украине может решиться уже через три месяца

Жозеп Боррель

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Ситуация на поле боя на Украине может в какой-то степени решиться уже через три месяца. Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности (трансляция была организована на сайте мероприятия).

«То, что мы увидим через три месяца, — что-то будет решено на поле боя. И мы не можем ждать, когда в каких-то странах закончатся выборы <...>», — подчеркнул глава европейской дипломатии, отвечая на вопрос о наличии у ЕС средств для окончания конфликтов, включая и противостояние на Украине.

«В нынешней ситуации нужно действовать гораздо более решительно и гораздо более конкретно. У нас много стратегий, но мало действий», — признал дипломат. В связи с этим он выступил за совместные действия стран ЕС и предложил всем понять, что сообщество находится в состоянии войны.

«Вместе мы будем лучше. <...> Нам нужны фонды, воля и механизмы», — заметил Боррель, констатировав, что в Евросоюзе время уходит на то, чтобы сработаться и принять единогласное решение.

«<...> мы пока еще этого не понимаем, но [надо] осознать, что мы находимся в ситуации войны. Я думаю, что на самых высших уровнях, на средних уровнях… И, может быть, общественное мнение еще не в совершенно новом ментальном настрое», — заключил евродипломат.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада в ответ начали ужесточать антироссийские санкции и оказывать Украине различную помощь, в том числе военную. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.