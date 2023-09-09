«Бороться и искать, найти и не сдаваться!»: Татарстан отмечает 80-летие своей нефтедобычи

Рустам Минниханов возложил цветы к мемориальному комплексу «Скважина № 1» в селе Шугурово Лениногорского района Татарстана

Фото: rais.tatarstan.ru

Мы всегда будем помнить

Рустам Минниханов возложил цветы к мемориальному комплексу «Скважина № 1» в селе Шугурово Лениногорского района Татарстана, а также встретился с ветеранами нефтяной отрасли. Так стартовали торжественные мероприятия, посвященные 80-летию добычи татарстанской нефти и 75-летию Ромашкинского месторождения. В Лениногорске на стадионе «Юность», где проходят юбилейные торжества, Раис РТ обратился к присутствующим:

«Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения ветеранам, которые стояли у истоков зарождения нефтяной отрасли и заложили фундамент наших достижений». И добавил, что в Татарстане всегда будут помнить трудовой подвиг геологов, геофизиков, буровиков, проходчиков шахт, инженеров, техников и ученых, благодаря которым республика стала одним из основных нефтегазовых центров страны.

Все так - с 9 сентября 1943 года в ней было добыто свыше 3,5 млрд тонн «черного золота». И активная добыча продолжается. Нефть и продукты ее переработки не только составили и составляют поныне основу экономики Татарстана, но и в течение нескольких десятилетий поддерживали весь СССР.

Искали с петровских времен

О проявлениях нефти в нашем регионе было известно очень давно, еще со времен Петра Первого. В самом первом номере газеты «Ведомости» в 1703 году было такое сообщение: «Из Казани пишут. На реке Соку (имеется в виду река Сок, протекающая по территории нынешних Самарской и Оренбургской областей, - прим. Т-и) нашли много нефти…». Речь, правда, шла лишь о поверхностных проявлениях в виде битума, да и то в небольших количествах.

В 1837 году горный инженер Александр Гернгрос нашел у села Сюкеево (ныне Камско-Устьинский район РТ) все те же битуминозные проявления. В 1860-х годах около сел Шугурово и Сарабикулово (ныне Лениногорский район РТ) находили опять-таки поверхностные битумы в небольших количествах. Искатели нефти пытались бурить в этих местах скважины, но бурили они неглубоко - всего на 70-100 метров, а жидкая нефть в Татарстане залегает гораздо глубже.

Когда Владимир Ульянов жил в Казани, он не раз и не два слышал истории о поисках нефти в этих краях. Свидетельство тому - указание Ленина Ивану Губкину, председателю Главного сланцевого комитета: найти материалы об английской компании «Казан Ойл Филдс лимитед», образованной в 1912 году и проводившей разведочное бурение у все того же села Сюкеево.

В 1920 году в эти края была отправлена экспедиция во главе с известным геологом Казимиром Калицким. После безрезультатных поисков Калицкий вынес вердикт: нефти здесь нет, а поверхностные битуминозные проявления есть результат полного разрушения некогда существовавших нефтяных месторождений. Этот вывод надолго перекрыл кислород поискам нефти в нашей республике - до 1939 года здесь не проводилось бурение разведочных скважин.

Открытие нефтяного океана

Все кардинально изменилось после того, как 1 мая 1932 года в районе деревни Ишимбаево Башкирской АССР было обнаружено крупное нефтяное месторождение. А уже в 1937 году обнаружение промышленных запасов нефти в граничащем с ТАССР Туймазинском районе Башкирской АСССР косвенно показало, что в нашей республике нефть, возможно, имеется. Надо только получше искать. И поглубже бурить.

Планы перечеркнула война - многие буровики и геологи ушли на фронт. Но фронту нужна была нефть, и в 1943 году разведку возобновили. 25 июля 1943 года возле села Шугурово с глубины 647 метров ударил нефтяной фонтан, но всеобщий восторг быстро сменился разочарованием: следующие пять скважин оказались сухими. Тем не менее, добывающая (а не разведочная) скважина №1, запущенная в эксплуатацию 9 сентября 1943 года, дала дебит в 20 тонн в сутки и положила начало разработке Шугуровского месторождения.

Открытие Шугуровского месторождения было сродни триумфу - оно подтвердило, что нефть в больших количествах в республике все-таки есть, и привело к догадке, что в Шугурово нашли окраину более крупного месторождения. И искать это месторождение стоит там, где есть подъем от села Шугурово на северо-восток к деревне Тимяшево (Ромашкино). И 25 июля 1948 года при бурении скважины №3 около Ромашкино из недр забил невероятно мощный фонтан нефти: более 120 тонн в сутки! Так было открыто не только самое крупное месторождение в СССР, но и одно из крупнейших месторождений в мире. Приказом министра нефтяной промышленности СССР Николая Байбакова от 25 января 1949 года в ТАССР был создан трест «Татарнефть» (а в 1950-м - объединение «Татнефть»).

Татарстанские нефтяники уже в середине 50-х годов стали бесспорными лидерами нефтедобывающей отрасли страны. В 60-х появилось понятие «татарстанская школа», подразумевающее широкое признание достижений нефтяников республики в организации добычи «черного золота». Крупноблочное вышкостроение, перетаскивание буровых на новую точку без демонтажа, внедрение турбинного бурения, методы законтурного и внутриконтурного заводнения, автоматизация дожимных насосных станций и насосов-качалок, раздельный способ сбора нефти и газа - все это рождалось и внедрялось сначала в «Татнефти», а потом уже шло по стране. Темпы добычи росли стахановскими темпами. Значение татарстанской нефти для экономики СССР в то время исчерпывающе охарактеризовал все тот же Николай Байбаков: «35 лет вся экономика Советского Союза держалась на татарской нефти».

В 1971 году «Татнефть» добыла первый миллиард тонн нефти. В те годы Татарстан добился рекордного объема добычи в 100 млн тонн в год, удерживая эту планку до середины 70-х. Пик добычи пришелся на 1975-й, когда было добыто 103,7 млн тонн нефти. В 1981 году был добыт второй миллиард тонн нефти, а в 2007 году - третий.

Сегодня и завтра татарстанской нефти

Основная доля текущей добычи нефти приходится на два уникальных и пять крупных месторождений: Ромашкинское, Бавлинское, Сабанчинское, Ново-Елховское, Первомайское, Бондюжское и Архангельское. Добыча нефти в Татарстане в 2022 году составила 35,7 млн тонн. Из них в нашей республике переработано 22 млн тонн.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Наши запасы нефти составляют 11,6 млрд тонн. Если добавить сюда природные битумы и сланцы, общий ресурс поднимется до 18,5 млрд тонн. Однако 64% из этих 11,6 млрд составляют так называемые неподвижные запасы - те, которые мы не можем добыть при нынешнем уровне развития техники и технологий. То есть у нас «не берутся» более 7 млрд тонн. Понятно, что необходимо заниматься внедрением новых технологий по извлечению этих гигантских запасов нефти, в том числе и трудноизвлекаемых.

Обладая таким богатством, Татарстан ставит перед собой основную задачу: создавать на основе добычи товары с более высокой добавленной стоимостью, получая от нефти максимальный экономический эффект. А это означает, что к оценке значения нефти для экономики республики следует подходить не узко, а в комплексе со всеми ее дальнейшими технологическими переделами. То есть речь идет о нефтегазохимическом комплексе, который включает в себя следующие виды экономической деятельности: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, производство нефтепродуктов, химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий.

Перспективы у татарстанской нефти есть, и они впечатляющие. И все благодаря нашим предкам, упорно искавшим здесь нефть и, в конце концов, все-таки ее обнаружившим.