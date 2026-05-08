Бородин предложил штрафовать за фото в купальнике в соцсетях

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил ввести крупные штрафы за публикацию откровенного контента в интернете, включая фотографии в купальниках.

«Я считаю, что надо делать определенный регулятор, потому что сегодня, как ни зайдешь в интернет или любую социальную сеть, там практически одна эротика. Патриотического контента осталось очень мало, поэтому нужны реальные штрафы. Для первого раза штраф должен стоить 2 миллиона рублей, для второго раза – 10 миллионов рублей. Иначе люди не будут бояться», – заявил Бородин в беседе с «Абзацем». По его мнению, действующих механизмов контроля за контентом в интернете недостаточно, поэтому необходимо ужесточить ответственность за публикацию подобных материалов. Он добавил, что планирует направить соответствующее обращение в Роскомнадзор.

Бородин уверен, что нужно внести поправки, которые позволят блокировать откровенные публикации, а также налагать серьезные штрафные санкции на нарушителей.

«Нам нужен патриотический контент, нужна здоровая молодежь, потому что все это действует на молодое поколение, на психику. Потом в интернете появляются извращенцы разного характера, начинают этот контент мониторить, а потом мы видим какие-то летальные исходы. Надо давать возможность, чтобы на это смотрели наши дети, подрастающие поколения, и, соответственно, контролировать. Вот я считаю, что вот так вот», – подчеркнул Бородин.