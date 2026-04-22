Бородин: Лозунг «Родина или смерть» становится примером подражания

Союз ветеранов Татарстана принимает активное участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Году воинской и трудовой доблести. Организация ответственна за проведение множества мероприятий, связанных с памятью о ветеранах Великой Отечественной войны и патриотическим воспитанием молодежи, заявил председатель комитета РОО ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» генерал-майор Александр Бородин на пленуме организации.

«Союз объединяет 37 местных организаций, 25 коллективных членов, всего насчитывается более ста тысяч участников. Среди них 94 инвалида Великой Отечественной Войны, половина из которых проживает в Казани, остальные распределены по 21 муниципальному образованию Республики Татарстан», – рассказал Бородин.

По его словам, особое внимание уделяется уходу ветеранов. «К сожалению, с октября 2025 года по апрель 2026 года из жизни ушли 1065 ветеранов Великой Отечественной Войны», – сказал Бородин, призвав почтить память ушедших минутой молчания.

После нее председатель комитета перешел к теме воспитания молодого поколения, в котором особая роль отводится патриотизму. В пример Бородин привел иранских граждан, вышедших живым щитом против бомбардировки важных объектов страны.

«Лозунг "Родина или смерть" становится не просто призывом, а примером для подражания», – заключил он.