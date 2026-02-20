Бородин: без исторического просвещения молодёжь станет «пушечным мясом»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой закрепить на государственном уровне ответственность за так называемое зумерство, которое проявляется в исторической и политической безграмотности молодёжи. Об этом он заявил в беседе с «Абзацем».

По мнению Бородина, с наступлением совершеннолетия граждане должны проходить специальные образовательные курсы. Он считает, что вопрос воспитания подрастающего поколения необходимо рассматривать с той же серьёзностью, что и доктрину продовольственной безопасности.

Общественный деятель предложил создать систему, в рамках которой молодые люди будут обязаны изучать историю страны. Он призвал разработать соответствующую законодательную инициативу и сделать просвещение частью государственной политики, поскольку, по его словам, сегодня молодое поколение предоставлено самому себе.

Бородин выразил уверенность, что без системной просветительской работы молодые люди «станут пушечным мясом для чужих игр». Он призвал превратить исторический ликбез в действенный инструмент защиты национальных интересов.

Ранее Бородин уже выступал с предложением ввести в российских вузах лекции по политической грамотности. Он пояснял, что многие 18-летние граждане, получая право голоса, недостаточно понимают принципы работы избирательной и законодательной власти. Введение таких занятий, по его мнению, поможет молодёжи быстрее разобраться в политических процессах и принимать взвешенные решения на выборах.