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На главную ТИ-Спорт 21 октября 2026 17:00

Бородавко высказался о включении Большунова в промо-ролик FIS

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Бородавко высказался о включении Большунова в промо-ролик FIS
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказал свое мнение о том, что FIS включило Александра Большунова и Александра Терентьева в промо-ролик к новому сезону:

«FIS анонсировала гонку в Финляндии видео с Большуновым? Приятно, что FIS сделала такой выпуск. Тем более там еще использовали Александра Терентьева. Радует, что мы до этого момента оставили такой большой след в лыжных гонках и FIS не может мимо этого пройти.Соперничество Большунова и Клэбо в видео? Лучше у FIS спросить, что они имели в виду и почему взяли эти фрагменты. Но я вижу только позитив в том, что Александра начали использовать в видео. Это шаг вперед. Они и сами понимают безысходность ситуации, которая есть. FIS готовится к возвращению российских лыжников», — сказал Бородавко Sport24.

Добавим, что Александр Большунов до сих пор не получил нейтральный статус.

#Александр Большунов #лыжные гонки
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