Бородавко расссказал, принципиально ли Большунову обойти Коростелева

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в коньковой разделке на 10 км в финале Кубка России. Двукратный олимпийский чемпион опередил ближайшего преследователя Савелия Коростелева на 5,5 секунды.

По словам Бородавко, гонка осложнялась весенними погодными условиями.

«Лыжня была сыпучей, снег проваливался, было трудно оттолкнуться. Но условия для всех одинаковые. Борьба получилась серьезной. Александр шел позади, контролировал ситуацию и на финише имел около пяти секунд комфортного преимущества», – приводит слова тренера «Матч ТВ».

Отвечая на вопрос о том, было ли для Большунова принципиально обойти именно Коростелева, Бородавко подчеркнул, что мотивация лидера сборной не зависит от соперника.

«Большунов в каждой гонке стартует с желанием победить. Поэтому для него нет принципиальной разницы, кого именно. Его цель – быть сильнее всех соперников на старте. Он просто выполняет свою задачу», – резюмировал наставник.