Бородавко про слова Кулешовой о проживании в Казани: Я бы не драматизировал

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко считает, что не стоит сильно драматизировать по поводу качества проживания лыжниц в Казани. Так он прокомментировал высказывания спортсменки Анастасии Кулешовой, которая ранее пожаловалась на условия размещения.

По словам тренера, Кулешова приехала в столицу Татарстана позже всех, поэтому «получилось так, что ей достался такой номер». При этом, как заверил Бородавко, многим спортсменам обеспечили хорошие условия, пишет РИА «Новости».

«Анастасии просто не повезло», - считает он, отметив, что, если Кулешова обратится к администратору, то ей смогут улучшить условия проживание, в чем он уверен.

«Я бы не стал так драматизировать ситуацию», - резюмировал старший тренер сборной России.

Отметим, что 29-летняя Кулешова – бронзовый призер Олимпийских игр 2018-го и чемпионата мира 2019 года в эстафете.