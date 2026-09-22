Бородавко объяснил, в каком случае Большунов получит нейтральный статус

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Российский тренер Юрий Бородавко объяснил, при каких условиях трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов получит от FIS нейтральный статус:

«Для того чтобы получить нейтральный статус, нужно увольняться. Это требование FIS. Все будет решать сам спортсмен — стоит ему увольняться из рядов ЦСКА или не стоит. Это сугубо личное дело каждого спортсмена», — сказал Бородавко РИА «Новости».

Ранее министр спорта России и глава ОКР заявлял, что российские спортсмены смогут выступить в грядущем сезоне в нейтральном статусе. Но в FIS отметили, что нужно будет еще подписать декларацию. Однако подробности декларации на данный момент неизвестны.