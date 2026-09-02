Бородавко — о решении FIS: «Непонятно, кого именно допустят»

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в беседе с «Матч ТВ» оценил решение FIS о допуске россиян в нейтральном статусе. Он назвал новость положительной, но отметил, что остаётся много неясных деталей.

«Безусловно, новость хорошая, но там не прописано, это касается всех спортсменов или опять будет история, когда FIS сам будет решать, кого допустить, а кого – нет. Много непонятного. Думаю, нужно дождаться окончательного понимания вопроса и разъяснений. Но в любом случае это позитивное движение», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Тренер также выразил надежду, что допуск получит вся сильнейшая группа российских лыжников. «Меня больше всего волнуют наши именитые спортсмены, которых не хотят пускать, – Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Вероника Степанова, Наталья Терентьева. Надеемся, что эта новость их коснется и они получат нейтральный статус. Тогда будет великая радость», — добавил он.

Напомним, что FIS объявила о допуске российских лыжников при условии подписания декларации о нейтральности. Подробности о порядке отбора и квотах пока не раскрываются.