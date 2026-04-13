Бородавко о победе Большунова на чемпионате России: «Выиграл на классе»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступления трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, завоевавшего «золото» на чемпионате России в Мончегорске.

«Сегодня была отличная погода и хорошо подготовленная трасса. Большунов выиграл на классе, а Семиков (Илья – прим.ред.) и Червоткин (Алексей) в борьбе с ним стали призёрами. Саша полностью всё контролировал, видел, как работают лыжи и у него, и у соперников. Перед финишным спуском он всё просчитал, ушёл первым и уже не дал себя обойти. Все получилось достаточно предсказуемо. Это хорошая точка в зимнем сезоне», – приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

По итогам масс-старта на 70 км Александр Большунов пришел к финишу первым, преодолев дистанцию за 2:52:55,4 секунды. Второе место занял Александр Червоткин (+1,40), третье -Илья Семиков (+2,20).

Чемпионат России по лыжным гонкам проходил в Мончегорске с 11 по 12 апреля.