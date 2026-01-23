Бородавко о перспективах Коростелева и Непряевой на ОИ-26: Давайте подождём

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что делать предположения относительно выступлений Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на предстоящей Зимней Олимпиаде – преждевременно и нужно подождать самих выступлений. Также он отметил, что все спортсмены, в том числе и россияне находятся в равных условиях и имеют одинаковые шансы на победу.

«Понятно, что каждый спортсмен, выходящий на старт на Олимпийских играх, претендует на золотую медаль. То, что они получили допуск, — уже здорово. Давайте подождём. Здесь трудно заранее делать какие-то предположения.

Для наших ребят нет никаких ограничений касательно спорта. Они будут находиться в равных условиях со всеми. Туда прибудет наш тренерский штаб, сервис-бригада, что позволит более качественно подготовить лыжи. Со стороны федерации делается абсолютно всё, чтобы спортсмены ни в чём не нуждались и смогли показать максимальный результат», – приводит слова Бородавко «Чемпионата».

Ранее Дарья Непряева и Савелий Коростелев получили приглашение от МОК на участие в ОИ-26.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в двух городах Италии, в Милане и Кортина-д'Ампеццо, с 6 по 22 февраля.