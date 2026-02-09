Бородавко о нарушении Деложа: «По моему мнению, стопроцентное нарушение»

Фото: Владимир Васильев / "Татар-информ"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил мнение относительно нарушения французского лыжника Матиса Деложа в скиатлоне на Олимпийских играх-2026. По мнению Бородавко, это было стопроцентное нарушение и нужно подавать повторную апелляцию. Об этом он поделился в разговоре с «Матч ТВ».

– Акимов (Данил – тренер, прим.ред.) сказал, что они думают подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Как считаете, нужно ли это делать и может ли апелляция что‑то изменить?

– Если что‑то можно изменить, конечно, нужно подавать апелляцию. Но я не силён в юридических вопросах, поэтому не могу гарантировать правильный ответ.

– По‑вашему мнению, как выглядит ситуация?

– По моему мнению, стопроцентное нарушение. Может быть, за эти годы правила FIS поменялись и жюри уже рассматривает подобное по‑другому, – сказал Бородавко федеральному телеканалу.

8 февраля, во время скиатлона, Матис Делож срезал часть дистанции и пришел к финишу вторым. По итогам данной гонки был подан протест, но его отклонили. Позднее стало известно, что возможно подать повторную апелляцию в СAS.

В скиатлоне первым дистанцию преодолел норвежец Йоханнес Клебо (46.11.0), вторым стал француз Матис Делож (+ 2,0). Третьим финишировал еще один выходец из Норвегии – Мартин Нюэнгет (+2,1). Россиянин Савелий Коростелев, выступающий в данных соревнований в нейтральном статусе, пришел четвертым, отстав от Нюэнгета на 1,5 секунды.

Зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля.