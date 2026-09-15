Бородавко: Большунов выступит на летнем чемпионате России

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Трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов может принять участие в летнем чемпионате России, сообщает ТАСС старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Чемпионат страны по гонкам на лыжероллерах пройдёт с 19 по 21 сентября в деревне Кононовская Архангельской области.

По словам Бородавко, в настоящее время вся группа возвращается в Москву из Италии, где проходил сбор. Сразу после этого команда отправится в Архангельскую область, где и состоится летний чемпионат России.

«Сейчас вся группа прилетает в Москву из Италии, где проходил сбор. После этого она сразу же отправляется в Архангельскую область, где пройдет летний чемпионат России. Скорее всего, Большунов примет в нем участие», — сказал Бородавко ТАСС.