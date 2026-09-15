news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 15 сентября 2026 14:09

Бородавко: Большунов выступит на летнем чемпионате России

Читайте нас в
Бородавко: Большунов выступит на летнем чемпионате России
Фото: t.me/ski_tatarstan

Трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов может принять участие в летнем чемпионате России, сообщает ТАСС старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Чемпионат страны по гонкам на лыжероллерах пройдёт с 19 по 21 сентября в деревне Кононовская Архангельской области.

По словам Бородавко, в настоящее время вся группа возвращается в Москву из Италии, где проходил сбор. Сразу после этого команда отправится в Архангельскую область, где и состоится летний чемпионат России.

«Сейчас вся группа прилетает в Москву из Италии, где проходил сбор. После этого она сразу же отправляется в Архангельскую область, где пройдет летний чемпионат России. Скорее всего, Большунов примет в нем участие», — сказал Бородавко ТАСС.

#Александр Большунов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Скончался директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов

Скончался директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов

15 сентября 2026

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

15 сентября 2026
Новости партнеров