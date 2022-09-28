Борисова: Программа догазификации завоевала популярность у многодетных семей Татарстана

Программа догазификации стимулирует строительство индивидуального жилья на селе и пользуется популярностью у многодетных семей. Об этом сообщила сегодня на встрече с журналистами заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам Лилия Борисова.

«Недавно я проводила выездной прием граждан в Сармановском районе Татарстана, там подключала газ молодая семья по программе догазификации. Они как раз построили дом, были счастливы, довольны. Подали заявку в июле, а в сентябре им уже все сделали», – сказала она.

Спикер отметила, что в регионе строится много индивидуальных жилых домов, а программа догазификации является одним из стимулов развития индивидуального жилищного строительства. Кроме того, для многодетных семей действуют льготы.

«Для многодетных семей и других льготных категорий населения работы внутри земельного участка возмещаются государством, органами соцзащиты в размере не более 80 тыс. рублей», – пояснила Борисова.

Согласно ее данным, уровень газификации в Татарстане – один из самых высоких в России и cоставляет порядка 99%. По вопросам догазификации жители Татарстана могут обратиться в Госкомитет РТ по тарифам по телефону 8(843) 236-36-36.