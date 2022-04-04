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Ру Тат
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Официальная хроника
4 апреля 2022  14:56

Борисов рассказал Путину о новой госпрограмме вооружений России

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Новая государственная программа вооружений России подразумевает создание качественно новых, в частности нетрадиционных видов оружия. Об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

«Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением ИИ и роботизированные комплексы», — цитирует зампреда Правительства пресс-служба Кремля.

Борисов уточнил, что Кабмин системно работает над ускорением импортозамещения в стране, а также обеспечивает поддержку системообразующих отраслей.

#Владимир Путин #вооружение России #встреча
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