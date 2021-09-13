Борис Титов и Ирина Миронова встретились с татарстанскими предпринимателями в Казани

Представителям российского бизнеса нужно активнее участвовать в политике ради эффективной защиты предпринимательства и конкурентного будущего отечественной экономики. Такое мнение во время визита в столицу Татарстана высказал председатель Партии Роста, бизнес-омбудсмен России Борис Титов.

Он посетил Казань с насыщенным визитом, в ходе которого объехал несколько ключевых точек, связанных с развитием предпринимательства. Первой из них стала площадка казанского Агропромышленного парка. Здесь бизнес-омбудсмен России осмотрел ряд прилавков с продукцией местного производства: кожаные изделия от самозанятых, овощные и мясные ряды фермеров, точки торговли рыбой и свежим хлебом.

По словам Титова, созданный в республике формат агропромпарка показывает свою эффективность и востребованность как среди самих предпринимателей, так и у горожан.

Фото: © Владимир Васильев

«Таких условий на рынке для аграриев и фермеров я не видел ни в одном из регионов, которые мы посетили», — отметил Борис Титов.

Он также поделился вопросами, с которыми к нему обратились местные продавцы. В основном они оказались связаны со снижением спроса на фоне пандемии.

«Поэтому сегодня очень важно увеличить внутренний спрос. Мы считаем, что экономика России должна развиваться на основе обеспеченных покупателей внутри страны — людей, получающих высокие и конкурентные зарплаты, чтобы у них были средства на приобретение российской продукции. Способы достижения этой цели лежат в основе нашей партийной программы», — подчеркнул Борис Титов.

Его дополнила Ирина Миронова — кандидат №1 в федеральном списке Партии Роста на предстоящих выборах в Государственную Думу. Она подчеркнула необходимость перемен в экономической политике страны: регулирование этой сферы должно стать дружелюбнее к бизнесу, а механизмы — более гибкими.

«У нас внедряются новые подходы к регулированию торговли и производства, и зачастую они действительно полезны. Однако эти системы необходимо отладить, чтобы добиться баланса между „чистотой“ товаров на прилавках и фискальной нагрузкой на предпринимателя. У нас в предвыборной программе есть конкретные предложения, как это можно сделать», — объяснила Ирина Миронова.

Второй точкой визита Бориса Титова стал казанский ИТ-парк. Здесь ему показали площадку бизнес-инкубатора и познакомили с представителями технологических стартапов. IT-предприниматели рассказали ему о конкретных проектах, созданных для улучшения повседневной жизни людей: от «умной» кнопки безопасности для школ до карманных медицинских девайсов.

Заключительным пунктом визита стала Торгово-промышленная палата РТ. На этой площадке была организована большая встреча представителей Партии Роста, бизнесменов, а также студентов-экономистов и популярных блогеров.

Фото: © Владимир Васильев

Модератором встречи выступил лидер Партии Роста в Татарстане, депутат Госсовета РТ Олег Коробченко. Дискутируя о будущем российского предпринимательства, он акцентировал внимание на необходимости проактивных действий со стороны бизнеса.

«Мы идем в политику, чтобы защитить интересы целых отраслей экономики. Если мы не объединимся, то не сможем достичь этой цели», — обратился к присутствующим Олег Коробченко.

Предприниматели озвучили ряд проблем: маркировка, налоговая нагрузка, тарифы на вывоз мусора, уголовное преследование. Все обращения будут внимательно рассмотрены бизнес-омбудсменом.

Резюмируя итоги, Борис Титов отметил значительную поддержку предпринимательства в республике. Однако есть и болевые точки, которые не дают раскрыть весь потенциал роста в этом секторе, — чрезмерное присутствие государства и неэффективные механизмы регулирования рынка.

«В целом по стране идет тренд на огосударствление экономики, а это — движение назад. Поэтому задача Партии Роста — это движение вперед, к развитию полноценной рыночной экономики и повышению ее конкурентоспособности за счет поддержки предпринимателей», — заключил Борис Титов.

Изготовитель: Филиал АО «ТАТМЕДИА» Информационное агентство «Татар-информ», юридический адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.2, ИНН 1655144950. Заказчик: Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА». Тираж: 1 экз. Дата изготовления: 11.09.2021 г. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».