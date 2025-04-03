Борис Ротенберг станет новым гендиректором «Локо», если сезон признают неудачным

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Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг станет новым генеральным директором «железнодорожников», если итоги сезона для команды признают неудачными. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

«Акционеры «Локомотива» уже обсуждали с Ротенбергом перспективы того, чтобы он сменил Леонченко после этого сезона. Если это произойдет, свой пост председателя совета директоров покинет и Юрий Нагорных», – сообщает источник.

Напомним, в данный момент «Локомотив» идет на шестом место в таблице РПЛ с 40 очками. В следующем матче подопечные Михаила Галактионова встретятся с «Зенитом». Игра состоится 5 апреля в 17:30 по мск.