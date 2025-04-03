Борис Ротенберг станет новым гендиректором «Локо», если сезон признают неудачным
Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг станет новым генеральным директором «железнодорожников», если итоги сезона для команды признают неудачными. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.
«Акционеры «Локомотива» уже обсуждали с Ротенбергом перспективы того, чтобы он сменил Леонченко после этого сезона. Если это произойдет, свой пост председателя совета директоров покинет и Юрий Нагорных», – сообщает источник.
Напомним, в данный момент «Локомотив» идет на шестом место в таблице РПЛ с 40 очками. В следующем матче подопечные Михаила Галактионова встретятся с «Зенитом». Игра состоится 5 апреля в 17:30 по мск.