Борис Ротенберг рассказал, вернется ли его сын к тренерской деятельности

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Борис Ротенберг, отец бывшего главного тренера СКА Романа Ротенберга, рассказал, вернется ли его сын к тренерской деятельности.

«Не мне это решать, но он парень амбициозный, думаю, конечно, вернётся. Он хоккей никогда не покинет, это его жизнь — с этим ложится спать и просыпается. Он будет востребован, всегда создавал семейную атмосферу, любовь к хоккею, сплачивал народ, который приходил на стадионы, создавал шоу. Такой хоккей и должен быть, тренер должен быть многогранным, своей харизмой привлекать болельщиков к видам спорта, а для него хоккей — номер один», – передает слова Бориса Ротенберга «Чемпионат».

Напомним, Ротенберг возглавлял СКА с 2022 по 2025 год. В минувшем сезоне «армейцы с Невы» финишировали седьмыми в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде петербуржцы вылетели от московского «Динамо» (2-4).

По окончании сезона новый совет директоров СКА решил отправить Романа Ротенберга в отставку. На смену ему пришел Игорь Ларионов, ранее возглавлявший «Торпедо».