Борис Михайлов: «Международную федерацию хоккея надо разогнать!»

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«Международную федерацию хоккея надо разогнать! Потому что она не занимается развитием мирового хоккея, а занимается политикой», – заявил двукратный олимпийский чемпион, комментируя решение ИИХФ продлить отстранение сборной России на сезон‑2026/2027.

По убеждению Михайлова, нынешнее руководство федерации давно утратило спортивные ориентиры и использует свои полномочия для политических манипуляций. Он настаивает на полной смене состава руководителей — только жесткое требование извне, по его словам, способно сдвинуть дело с мертвой точки, поскольку действующие чиновники не собираются уходить добровольно.

Легендарный хоккеист подчеркнул, что спорт по своей природе призван объединять. «Организация, которая должна, наоборот, развивать спорт», провоцирует раздоры и усугубляет конфликты. При этом он отметил, что некоторым членам федерации такое положение выгодно: они опасаются, что сборные России и Беларуси составят конкуренцию, и поэтому цепляются за любой предлог, чтобы не допустить их к турнирам.

«Если будут выступать сборные России и Беларуси, они могут не занять призовые места, а будут где-то болтаться. Поэтому они и не принимают нас, ищут любой повод!» – резюмировал Михайлов.