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На главную ТИ-Спорт 20 февраля 2025 18:14

Борис Майоров назвал причину спада «Спартака»

Борис Майоров назвал причину спада «Спартака»
Фото: spartak.ru

Легенда «Спартака», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров назвал причину спада «красно-белых» в текущем сезоне КХЛ.

По его словам, в прошлом сезоне команда выступала лучше. В текущем же «Спартак» страдает от травм и болезней, сказал Майоров.

«Вон, вратарь Николаев до сих пор не может от болезни оправиться! Это все, безусловно, мешает и является объективным фактором, почему команда играет с перепадами. Это нормальное явление на такой длинной дистанции для любого клуба», – передает слова Бориса Майорова «Чемпионат».

В данный момент «Спартак» идет на третьем месте в таблице Западной конференции. В следующем матче «красно-белые» сыграют с «Сибирью». Встреча состоится сегодня, 20 февраля, в 19:30 по мск.

#хк спартак #кхл #хоккей #спорт
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