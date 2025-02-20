Борис Майоров назвал причину спада «Спартака»

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Легенда «Спартака», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров назвал причину спада «красно-белых» в текущем сезоне КХЛ.

По его словам, в прошлом сезоне команда выступала лучше. В текущем же «Спартак» страдает от травм и болезней, сказал Майоров.

«Вон, вратарь Николаев до сих пор не может от болезни оправиться! Это все, безусловно, мешает и является объективным фактором, почему команда играет с перепадами. Это нормальное явление на такой длинной дистанции для любого клуба», – передает слова Бориса Майорова «Чемпионат».

В данный момент «Спартак» идет на третьем месте в таблице Западной конференции. В следующем матче «красно-белые» сыграют с «Сибирью». Встреча состоится сегодня, 20 февраля, в 19:30 по мск.