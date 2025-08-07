Борис Майоров назвал «Куньлунь» инородным телом в российском хоккее

Фото: ak-bars.ru

Бывший советский хоккеист и ветеран московского «Спартака» Борис Майоров в разговоре с изданием «ВсеПроСпорт» назвал «Куньлунь» инородным телом в российском хоккее.

«С моей точки зрения, «Куньлунь» – инородное тело в нашем хоккее. Еще ладно, если бы это была команда из хоккейной страны. Не совсем понимаю, для чего ее держат китайцы. На Олимпийские игры они не попадают, на чемпионате мира тоже далеки от ведущих стран. Не думаю, что есть смысл держать «Куньлунь».

У этой истории больше дружеская подоплека. Кто-то изъявил желание сделать команду — пусть играет. Считаю, наш хоккей ничего не потеряет, если «Куньлунь» не будет играть в КХЛ. Я лично переживать по этому поводу не буду», – отметил Майоров.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о скором закрытии «Куньлуня». Однако, по заявлениям нескольких источников, китайский клуб сохранит свой профессиональный статус. «Куньлунь» в ближайшее время ожидает масштабный ребрендинг. Команда сменит название, а также поменяет логотип клуба.