Борис Чернышов предложил запустить бесплатное повышение квалификации для учителей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову, предложив создать бесплатную систему повышения квалификации для учителей-предметников по наиболее востребованным направлениям. Об этом сообщает «РИА Новости».

Парламентарий попросил рассмотреть возможность разработки и принятия федеральной целевой программы, ориентированной на специалистов по математике, физике и информатике – дисциплинам, востребованным в реальном секторе экономики.

Согласно инициативе, программа должна предусматривать прохождение обучения в ведущих профильных вузах, а также в учебных или карьерных центрах крупнейших российских компаний.

На первом этапе участниками предполагается сделать педагогов, прошедших конкурсный отбор, однако в дальнейшем, по замыслу автора предложения, возможность повысить квалификацию должна быть предоставлена всем учителям.

Чернышов отметил, что реализация подобной программы, по его мнению, позволит существенно улучшить качество школьного образования и создать для молодых специалистов более прочную базу для профессионального роста.

Он также подчеркнул, что инициатива способна укрепить авторитет преподавательской профессии, подчеркивая роль педагога как современного, высокообразованного специалиста, глубоко разбирающегося в своем предмете.

Повышение квалификации соответствует целям национального проекта «Кадры».