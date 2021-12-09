Лауреат Арбузовской премии Ламмертсма знает, почему цветет Волга и что с этим делать

Лауреатом престижной международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии за прошлый год стал профессор Свободного университета Амстердама Куп Ламмертсма. Его теоретические разработки можно применить на практике для решения проблемы размножения сине-зеленых водорослей в водоемах.

Международную Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии сегодня вручил заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Яркий представитель, создавший отдельную школу фосфорорганической химии»

Международную Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии сегодня вручил заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Церемония прошла в Казанском научном центре РАН.

«Казань – город, где зародилась органическая химия. Здесь в середине XIX века возникла научная школа, воспитавшая известных ученых, чьи работы вошли в золотой фонд мировой физической науки. Это Зинин, Бутлеров, Зайцев, а также отец и сын Арбузовы, для увековечения памяти которых учреждена международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии», – сообщил Нигматуллин на церемонии награждения.

Международная премия была учреждена Президентом Татарстана в 1997 году, в канун 120-летнего юбилея академика Александра Ерминингельдовича Арбузова – выдающегося химика, создателя новой ветви химической науки – химии фосфорорганических соединений. Более 20 лет эта престижная государственная награда остается единственной в своей области во всем мире. В этом году указом Президента РТ она присуждена профессору из Нидерландов.

Международная премия была учреждена Президентом Татарстана в 1997 году, в канун 120-летнего юбилея академика Александра Ерминингельдовича Арбузова Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Это ученый с мировым именем, внесший большой вклад в развитие фосфорорганической химии, основатель научной школы в Нидерландах. Его многочисленные ученики активно развивают это важнейшее направление химической науки и успешно сотрудничают с химиками различных стран мира», – отметил заместитель Премьер-министра РТ.

Член комитета по присуждению международной Арбузовской премии, руководитель Института органической и физической химии имени Арбузова, профессор Андрей Карасик в свою очередь отметил, что премия учреждена в целях дальнейшего развития химической науки в Татарстане. Она признана увековечить память двух великих химиков – Александра и Бориса Арбузовых, которые основали Институт органической и физической химии в Казани и долгое время руководили им. Именно они зародили химию фосфорорганических соединений, которая сейчас занимает достойное место в мировой науке.

«Куп Ламмертсма – яркий представитель, создавший отдельную школу фосфорорганической химии. Он пионер применения в химии фосфора методов квантовой химии. Это сейчас ключевое, важнейшее направление развития химии фосфора в целом», – сказал Карасик.

Церемония прошла в Казанском научном центре РАН Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Возвращать удобрения назад, а не сбрасывать их в природу»

Куп Ламмертсма – основатель научной школы в Нидерландах и автор более 250 научных публикаций. Он выполнял исследования в университетах Великобритании, Германии, США, Нидерландов и Южно-Африканской Республики. Лекция профессора в 2015 году в Норвежской академии наук и литературы о предстоящем дефиците фосфатной породы наглядно показала мировую значимость проведения исследований в области химии фосфора.

«Кроме важнейших научных достижений Куп Ламмертсма активно выступает против загрязнения окружающей среды. В частности, он привлекает внимание ученых и политиков всего мира к проблеме истощения запасов фосфора и фосфорных удобрений, которые смываются в реки, что вызывает размножение водорослей. Куп активно борется против этого, выступает в прессе за то, чтобы возвращать фосфорорганические удобрения назад, а не сбрасывать их в природу», – сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» Андрей Карасик.

Андрей Карасик: «Куп Ламмертсма – яркий представитель, создавший отдельную школу фосфорорганической химии» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Кроме того, ученый ведет работу по активации белого фосфора, из которого получает органические соединения. Это достаточно сложная проблема, решение которой даст большой экономический эффект. Разработки Купа Ламмертсмы представляют особый интерес для Татарстана. Ведь обитатели водоемов нашего региона ежегодно в теплое время года страдают от активного цветения сине-зеленых водорослей. Эта проблема сейчас актуальна во многих странах мира.

«Ученые Нидерландов и Казани заняты тем, чтобы научиться собирать и восстанавливать фосфор, который применяется в качестве удобрений, возвращать его в экономический цикл, а не сбрасывать в природу, как сейчас. Ламмертсма – ученый-теоретик. Если в дальнейшем нам удастся его разработки применить на практике, то можно бы было решить проблему цветения воды в Волге. Надо научиться улавливать этот фосфор, извлекать и перерабатывать. Сейчас вода – как сироп, в том числе благодаря удобрениям, которые сбрасываются с полей в реки. Там они вызывают активное размножение водорослей», – пояснил руководитель Института органической и физической химии имени Арбузова.

В городах республики свой негативный вклад в развитие этой экологической проблемы также вносят неочищенные стоки, содержащие синтетические моющие вещества.

Куп Ламмертсма – основатель научной школы в Нидерландах и автор более 250 научных публикаций Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Получить эту премию в Казани – особенно ценно»

В Казань Куп Ламмертсма приезжает не в первый раз, но в год пандемии привезти лауреата премии из Нидерландов оказалось непростой задачей.

«Мы долго вели переговоры и были счастливы, что нам удалось уговорить профессора посетить Казань лично. Сначала все разговоры шли о том, что церемония пройдет в режиме онлайн», – сообщил Андрей Карасик.

Вчера профессор из Амстердама побывал на экскурсии в Казанском институте органической и физической химии имени Арбузова, пообщался с его сотрудниками и «нашел массу точек соприкосновения». Сам гость отметил, что очень рад тому, что стал обладателем престижной награды.

«Это очень важная премия для меня, не ожидал, что ее получу. Я благодарен Правительству Татарстана. Получить эту премию в Казани – особенно ценно. Казань – очень красивый город, столица науки и культуры, здесь много красивых зданий», – поделился впечатлениями Ламмертсма во время беседы с журналистами.

Спикер сравнил свою научную деятельность с работой художника, который «рисует прекрасные молекулы». Его задача заключается не только в том, чтобы «нарисовать красивые молекулы, но и понять, как они работают, сделать фосфорные соединения, которые будут применены на практике».

«Фосфор очень важен в жизни человека. Главная задача состоит в том, чтобы сделать его возобновляемым, чтобы сохранить в природе. Я много путешествовал по миру, побывал в разных странах, в Китае и Америке читал лекции о том, как важно сохранить природу от загрязнений. Мои последователи занимаются тем, чтобы сберечь фосфор от его попадания в окружающую среду. В частности, один из студентов открыл фирму, которая ведет разработки по данному направлению», – сообщил профессор.

По мнению казанских ученых, профессор Ламмертсма больше позиционирует себя как физический химик. Он не столько делает непосредственные разработки химических соединений, сколько проникает в суть самих явлений и пытается их объяснить. В то же время у него есть серьезные, фундаментальные прорывы.

Размер премии составляет 5 тыс. долларов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Это необычные фосфорные соединения, аналоги карбенов, которые дают целое семейство необычных, напряженных гетероциклических соединений, содержащих атом фосфора. От них строится линеечка к катализаторам, к материалам на основе атома фосфора», – сказал Андрей Карасик.

Фосфорорганические соединения – классические катализаторы, используемые во многих промышленных процессах. Работа Купа Ламмертсма открывает ученым путь к новым фосфорным соединениям.

«Благодаря его работам есть понимание, как использовать огромный класс фосфорорганических соединений для создания полезных вещей. Эти вещества, в частности, могут использоваться в медицине, чтобы разглядывать клетки в микроскопах. На их основе можно создать вещества, которые ускоряют химические реакции в синтезе лекарств и полимеров», – отметил член комитета по присуждению премии.

Международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии присуждается Президентом Татарстана один раз в два года ко дню рождения Александра Ерминингельдовича Арбузова одному российскому или иностранному ученому персонально. За все годы проведения премии ее лауреатами три раза становились представители России. Размер премии составляет 5 тыс. долларов.