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Спорт 19 мая 2024 13:32

Борец из Татарстана выиграл соревнования по корэш на «Изге Болгар жыены»

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Татарстанец Радик Салихов, представляющий сборную России, стал победителем соревнований по корэш в абсолютном весе на «Изге Болгар жыены». Заключительный поединок посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Сильнейший борец был определен в поединке между представителем сборной России Радиком Салиховым и сборной Азии Туралом Азимовым (Азербайджан).

Рустам Минниханов вручил победителю главный приз — ключи от автомобиля Lada Granta.

В турнире принимали участие 100 борцов из 17 стран мира.

#изге болгар жыены #корэш
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