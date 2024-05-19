Борец из Татарстана выиграл соревнования по корэш на «Изге Болгар жыены»

Татарстанец Радик Салихов, представляющий сборную России, стал победителем соревнований по корэш в абсолютном весе на «Изге Болгар жыены». Заключительный поединок посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Сильнейший борец был определен в поединке между представителем сборной России Радиком Салиховым и сборной Азии Туралом Азимовым (Азербайджан).

Рустам Минниханов вручил победителю главный приз — ключи от автомобиля Lada Granta.

В турнире принимали участие 100 борцов из 17 стран мира.