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Борец из Татарстана выиграл соревнования по корэш на «Изге Болгар жыены»
Татарстанец Радик Салихов, представляющий сборную России, стал победителем соревнований по корэш в абсолютном весе на «Изге Болгар жыены». Заключительный поединок посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Сильнейший борец был определен в поединке между представителем сборной России Радиком Салиховым и сборной Азии Туралом Азимовым (Азербайджан).
Рустам Минниханов вручил победителю главный приз — ключи от автомобиля Lada Granta.
В турнире принимали участие 100 борцов из 17 стран мира.
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