Бордюры позволят преобразить садовый участок

Садовые бордюры помогают преобразить загородные участки: разбить цветник, обозначить границы дорожки, выигрышно выделить определенные элементы территории.

При выборе бордюра сначала следует определиться с тем, какой высоты требуется ограждение. Затем нужно решить, какого оно будет цвета. Хорошо, если бордюр гармонирует с другими дачными элементами декора по окрасу. Можно выбрать бордюры таких цветов, как черный, коричневый, зеленый, оливковый и так далее.





При помощи таких элементов дизайна легко огородить даже участок сложной формы. Гибкая конструкция позволяет создавать витиеватые узоры на поверхности земли.

Можно приобрести садовый бордюр, который фиксируется в почве. Но есть ограждения, которые состоят из двух перпендикулярных видов элементов. Вертикальная часть — это сам бордюр, а горизонтальная призвана зафиксировать ограждение на почве. Поэтому здесь будет удобно использовать газонокосилку, направив ее колёса по этому горизонтальному слою.

Еще можно рассмотреть вариант приобретения бордюров в виде камней. Хотя эти элементы и созданы из пластика, но смотрятся как натуральные. Нижняя часть такого бордюра закрепляется в почве, а верхняя, декоративная, находится над ней.

Поребрик может быть создан из самых разных материалов. Это дерево, пластик, кирпич, природный камень, бетон, металл и другие виды материалов.

К достоинствам поребрика из дерева можно отнести, натуральность, многообразие видов монтажа, прочность, а при достаточном уходе — и красивый внешний вид. Но деревянные бордюры недолговечны, служат до десяти лет. А если их не обработать антисептиком или краской, то срок эксплуатации будет еще ниже.

Кирпичные бордюры делают своими руками. Можно создать красивые варианты, но такой материал впитывает влагу, поэтому такие элементы также недолговечны.

Камень прослужит дольше. Но такие поребрики дороги.





При помощи бетона можно придать бордюрам различные формы, но нужно тщательно производить подготовительные работы, а затем ждать, пока бетон высохнет.

Металлические поребрики долговечны и прочны, но могут поддаваться коррозии.

Наиболее востребованы элементы декора, которые производятся из пластика. Они долговечные, стойки к ультрафиолету, не боятся перепадов температур, фиксируются в грунте, легко монтируются и демонтируются, позволяют получить желаемую форму окантовки, могут использоваться как в частном, так и в городском ландшафтном дизайне.

Если нужно огородить дорожку, то можно использовать бордюр в виде камешков. Если на него кто-то наступит — это не повредит устройству.

Чтобы отделить цветник от газона, обозначить приствольные круги деревьев и кустарников, лучше использовать гибкие пластиковые бордюры необходимой высоты и оптимального цвета.

При установке бордюра, если это ленточный вариант, сначала нужно обозначить форму будущего ограждения. Это удобно делать при помощи веревки. Затем на основе такого шаблона в почве выкапывается канавка глубиной 7–10 см. В нее перпендикулярно грунту устанавливается мягкий ленточный бордюр. Затем его нижняя часть присыпается с двух сторон землёй. После этого ее нужно утрамбовать.

Если же это бордюр в виде камушков, тогда его монтируют в грунт при помощи киянки.

Такие ограждения сразу готовы к эксплуатации. Поэтому уже после монтажа можно любоваться созданным эффектом.