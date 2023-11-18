Борцы из Татарстана и Башкортостана сразились за кубки в Актаныше

Фото: © Лейсан Газизова

В селе Актаныш в спорткомплексе «Батыр» состоялся межрегиональный турнир по национальной борьбе имени Ильфата Анварова — многократного батыра Сабантуев, мастера спорта РСФСР, чемпиона ТАССР, победителя турнира Мусы Джалиля. Сегодня, 18 ноября, ему исполнилось бы 72 года.

В Актанышском районе соревнования по борьбе имени Ильфата Анварова проводятся в восьмой раз. Сегодня в них приняли участие 132 спортсмена из Актанышского, Азнакаевского, Альметьевского, Заинского, Мензелинского, Тукаевского и Нурлатского районов Татарстана, а также команда из Илишевского района Башкортостана.

Фото: © Лейсан Газизова

На открытии соревнований глава Актанышского района Ленар Зарипов пожелал борцам успехов и вручил медаль «За вклад в развитие борьбы в России» одному из спонсоров соревнований — Мирзасалиху Халикову.

Еще один спонсор — Энгель Фаттахов, долгие годы возглавлявший Актанышский район и внесший большой вклад в развитие национальной борьбы курэш. Он поблагодарил сыновей и родственников Ильфата Анварова, организовавшего соревнования по борьбе.

Фото: © Лейсан Газизова

Сыновья — Ильфир, Айнур, Тауфик и Шафкат Анваровы — сказали, что с каждым годом поддержки становится всё больше. Это большая помощь при поощрении молодых спортсменов.

Соревнования прошли в двух весовых категориях среди юношей 2011 года рождения и младше и в восьми весовых категориях среди юношей 2006 года рождения и младше. Победителям вручили дипломы, кубки и денежные призы.

Фото: © Лейсан Газизова

Денежное вознаграждение получили не только победители и призеры, но и обладатель 4-е места, не сумевший пробиться в призовую тройку.