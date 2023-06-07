Борьба за золото, сборная или запас «Локо»: что стоит за уходом Самошникова из «Рубина»

За уход Ильи Самошникова «Рубин» не получил ни копейки, но сама потеря футболиста не удивила никого

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уход Самошникова был предопределен еще в декабре

Главный актив «Рубина» и по совместительству один из лучших игроков команды в Первой лиге ушел из клуба бесплатно, в качестве свободного агента. За уход Ильи Самошникова казанцы не получили ни копейки, но сама потеря футболиста не удивила никого. Еще будучи в Премьер-лиге, Самошников нисколько не терялся на фоне звездных иностранных одноклубников. Поэтому вполне логично, что после вылета «Рубина» из РПЛ за молодого «паспортиста» развязалась настоящая борьба.

На тот момент самым успешным в ней было «Динамо». Сообщалось, что москвичи уже согласовали контракт, а сам Илья даже принял участие в фотосессии в бело-голубой форме, но на медосмотре что-то пошло не так. Говорили о хряще, но также появлялась теория, что «Динамо» банально не сумело договориться с «Рубином» по деньгам. Так или иначе, московский клуб от затеи с приобретением Самошникова отказался, а казанцы на этом потеряли, по разным оценкам, от 3 до 4 миллионов евро.

Во втором по силе дивизионе страны Илья блистал и заинтересовал своей персоной московский клуб Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но пусть «Рубин» потерял в деньгах, зато сохранил игрока, который помог вновь вернуться в РПЛ. Во втором по силе дивизионе страны Илья блистал и заинтересовал своей персоной другой московский клуб – «Локомотив». Железнодорожники быстро воспользовались моментом, пока новому руководству «Рубина» было не до Самошникова, и в декабре согласовали с ним предварительный контракт.

Уже в весенней части сезона «Рубин» пытался отыграть все назад, но поезд («Локомотив») ушел. На все это футболист непрозрачно намекнул по итогам заключительного матча чемпионата против «Родины».

Принял ли решение по поводу будущего?

Для себя — да, принял. Все и всё узнают в ближайшее время.

«Локомотив»?

Возможно.

«Рубин» делал вам предложение.

Да, но у меня всё было уже решено.

Как видите свое будущее?

Играть в РПЛ, прогрессировать, – говорил Самошников.

Рисковать здоровьем Самошникова в последнем матче сезона в Москве тренерский штаб во главе с Рашидом Рахимовым не стал Фото: rubin-kazan.ru

«Илья показал себя как профессионал»

К слову, в последнем матче сезона в Москве Илья участия не принял. К тому моменту «Рубин» уже решил все свои задачи, вплоть от выхода в РПЛ до победы в Первой лиге, и логично, что рисковать здоровьем футболиста тренерский штаб во главе с Рашидом Рахимовым не стал, дав поиграть с «Родиной» резервистам.

Зато по сезону Самошников был в «Рубине» определенно лучшим. Он попал в топ-3 полевых игроков команды по количеству сыгранных минут за сезон, а во всех 28 играх, что выходил на поле, неизменно появлялся в стартовом составе. Что говорит о невероятной важности Ильи в системах всех трех тренеров, работавших с «Рубином» в этом сезоне.

Согласен с данным мнением и футбольный агент Алексей Сафонов. В беседе с «ТИ-Спорт» он заявил, что своей игрой в Первой лиге Самошников продемонстрировал в первую очередь профессионализм.

«Все матчи «Рубина» в Первой лиге я, конечно, не смотрел, но многие мне говорят, что там он был одним из лучших, если не лучшим. А в тех матчах, что я видел, он ноги не убирал, играл до конца. Это и показывает уровень игрока. Он показал себя как профессионал. Игрок с хорошей квалификацией не должен падать ниже своего уровня. И несмотря на то, что он знал, что уйдет, выжимал из себя максимум с риском получить травму, принося попутно пользу «Рубину». Ему нужно сказать спасибо за работу и пожелать удачи в новом клубе», – говорит Сафонов.

К слову, лучшим Илья может стать не только в клубе, но и во всей Первой лиге. В данный момент лига в своих социальных сетях проводит опрос за звание MVP сезона. Один из претендентов на победу – экс-защитник «Рубина».

Сможет ли 25-летний футболист стать для «красно-зеленых» такой же важной фигурой, что и для «рубиновых»? Фото: fclm.ru

Каковы перспективы Ильи в «Локо»?

Переход Самошникова в «Локомотив» – вопрос времени. Ряд СМИ сообщают, что официально о переходе будет объявлено уже в ближайшее время. В связи с чем назревает вопрос: сможет ли 25-летний футболист стать для «красно-зеленых» такой же важной фигурой, что и для «рубиновых»?

Понятно, что в каком-то смысле правоногий Самошников универсал, который может сыграть и слева, и справа. Но прямо сейчас в «Локомотиве» имеется сильнейшая конкуренция на обоих флангах обороны. Это и 19-летний албанец Марио Митай, покупавшийся зимой за 3 млн евро, и экс-армеец Наир Тикнизян, которого брали из ЦСКА за 5, а также Дмитрий Живоглядов, Максим Ненахов, Игорь Смольников и молодой Александр Сильянов. Однако, по словам Алексея Сафонова, у Ильи в «Локо» не будет проблем с конкуренцией.

«Перспективы в «Локо» с учетом большой конкуренции? Да, в команде немало крайних защитников: есть Сильянов, Ненахов, Тикнизян, Живоглядов. Но Самошников сильнее их всех. Я уверен, что в «Локомотив» его берут не на перспективу, а как готового мастера», – считает Сафонов.

Если так все и случится и 25-летний экс-рубиновец с ходу залетит в основу железнодорожников, то фактически он получит прямую путевку в сборную России. Несмотря на конкуренцию в «Локо», в данный момент в российском футболе существует острая нехватка качественных крайних защитников. На этом фоне Самошников в составе молодой команды, которая в следующем сезоне наверняка постарается составить конкуренцию «Зениту», будет сильно выделяться.

«Думаю, один из факторов перехода Самошникова в «Локомотив» – сборная России. По примерам других футболистов точно знаю, что из московских клубов попасть в сборную намного легче. И этот выбор я не осуждаю. Все-таки он честно отработал в «Рубине» свой контракт», – заявил Сафонов.

После своего «триумфального» возвращения Эльмир Набиуллин выходил на поле трижды и сидел в беспросветном резерве Фото: © «Татар-информ»

Кем «Рубин» закроет «дыру» на фланге обороны?

С «Локомотивом» все понятно, но что там у «Рубина»? С уходом футболиста прямо сейчас у казанской команды образовывается настоящая «дыра» на левом фланге обороны. Да, потенциально место слева могут занять Эльмир Набиуллин и Али Аднан, но первый после своего «триумфального» возвращения выходил на поле трижды и сидел в беспросветном резерве, а второй даже не был заявлен на весеннюю часть.

Хотя еще пару недель назад «ТИ-Спорт» сообщал, что «Рубин» был полон решимости оставить иракского футболиста под выход в РПЛ. Но даже в таком случае Аднан намного ярче и лучше бы себя проявил в центре обороны. Осенью на левом фланге из-за больших габаритов он сильно уступал в скорости, поэтому полноценной заменой Самошникову его назвать нельзя.

Али Аднан намного ярче и лучше бы себя проявил в центре обороны, полноценной заменой Самошникову на левом фланге его назвать нельзя Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Огромная потеря – это когда кто-то умер. А в данном случае всё просто: ушел один игрок, на его место придет другой. Да, возможно, «Рубин» от этого чуть проиграет, но в футболе так бывает», – отмечает Сафонов.

По нашей информации, к уходу Самошникова в «Рубине» готовились и потому оперативный поиск замены начали уже давно. Мы уже сообщали, что одним из главных претендентов на эту роль может стать левый защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков. С учетом увеличившихся слухов о возможных контактах руководства «Рубина» и футбольного агента Павла Андреева в такой вариант верится очень охотно.

К слову, Горшков оценивается в 1,5 млн евро, а в минувшем сезоне на счету 24-летнего защитника 4 голевые передачи в 24 матчах в РПЛ.

«Куда бы ни привел меня мой жизненный путь, часть меня навсегда останется с «Рубином» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я благодарен «Рубину», я благодарен Казани»

Напоследок, перед своим уходом Самошников записал болельщикам «Рубина» прощальное письмо, в котором поблагодарил город, клуб и его поклонников.

«Привет, «рубиновые». Это Илья Самошников. И я бы хотел вам кое-что сказать сегодня. Помню, когда приходил в «Рубин», я и подумать не мог, что все сложится так, как сложилось. Вместе с вами мы добивались успехов, а потом вместе переживали непростые моменты в истории клуба. Пройдено многое, и этого у нас не отнять. Но сейчас главное, что мы вернулись. Вернулись вместе.

Но рано или поздно у каждого в жизни наступает момент, когда стоит что-то поменять. Такой момент настал и у меня. Но куда бы ни привел меня мой жизненный путь, часть меня навсегда останется с «Рубином». Это клуб, в котором я вырос как игрок. Клуб, в котором я впервые сыграл в еврокубках, вызвался в сборную и дебютировал за нее. Я благодарен Казани за время, проведенное в этом прекрасном городе. Я благодарен клубу. И помните: мы – «Рубин», нас не остановить!»