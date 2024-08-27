Борьба верхом на лошадях, скачки и дефиле: как прошел первый фестиваль «Татар аты»

Название «Татар аты» переводится на русский язык с татарского как «татарская лошадь» – фестиваль организуется для продвижения бренда татарской породы лошадей.

В Татарстане сохранением татарской породы лошадей занимается коневладелец Фарид Набиуллин, он же вице-президент Международной федерации по куреш на лошадях, вице-президент Союза Кок-бору и национальных видов спорта России. Фестиваль развернулся на территории его фермы – конного дворика «Алмакай».

Участниками соревновательной программы стали всадники не только из Татарстана, но и из Башкирии, Казахстана, Кыргызстана и Дагестана. Лучшие получили денежные призы, общий призовой фонд составил 678 тысяч рублей.

Помимо скачек зрители фестиваля смогли наблюдать объездку диких лошадей «Тай-тулак», борьбу верхом на лошадях «Аударыш», когда соперникам нужно было столкнуть друг друга с лошади за кушак (пояс). А еще соревнование по поднятию монеты на скаку «Тэнкэ алу», состязание по стрельбе из лука сидя в седле «Мэргэн укчы».

Одной из самых зрелищных была народная игра «Улак», или «Кок-бору». Две команды всадников, как за мяч, соревновались за шкуру животного. Ее надо было на скаку поднять с земли и забросить в специальный «бак».

Главный приз – двухлетнего жеребца татарской породы – разыграли среди участников поединка «Аударыш». Третье место в этом состязании досталось представителю Азнакаевского района Татарстана, второе – гостю из Казахстана, а первое место и соловый молодой жеребец – всаднику из Лениногорского района.

Организовали конезаводчики на фестивале и лошадиное дефиле. На профессиональном языке это называется «ринг-выводка». Для татарской породы лошадей это был второй республиканский «кастинг»: жюри оценивало экстерьер (гармоничность телосложения), красоту и навыки (послушание, выполнение команд) кобыл и жеребцов двух-трех лет и старше.

Гостем фестиваля со своей юртой-скансен (юртой дружбы) стал Рашид Каскырбай – руководитель Марафона этнофестивалей по великому чайному пути. Несмотря на жаркую погоду, внутри юрты было прохладно. Здесь можно было угоститься чаем, осмотреть коллекцию национальных башкирских головных уборов и «трофеи» – шкуры пушных животных.

Национальное коневодство, народные игры на лошадях, уверен Фарид Набиуллин, может стать хорошей альтернативой увлечению молодежи гаджетами, будет способствовать улучшению физподготовки и одновременно познанию и сохранению традиций.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»