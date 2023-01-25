Борьба с заимствованиями и защита русского языка включены в задачи культурной политики РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в основы государственной культурной политики. Документ появился на официальном портале правовой информации.

В числе ключевых пунктов оказались обеспечение культурного суверенитета, в том числе защита русского языка как государственного и противодействие «излишнему использованию иностранной лексики». Кроме того, Президент поручил создать условия, необходимые для популяризации российской культуры, языка и литературы за рубежом, в частности для сохранения гражданской идентичности россиян, проживающих за рубежом. В то же время, указывается в обновленном документе, необходимо принять «меры по защите российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия».

Помимо этого, в государственную культурную политику включено формирование госзаказа на создание произведений литературы и искусства, а одним из ее принципов станет защита «института брака как союза мужчины и женщины».