Борьба с пандемией, кооперация в космосе и промышленности: итоги саммита ЕАЭС в Казани

Евразийская интеграция помогает развивать экономику

Как отметил в своем выступлении Премьер-министр России Михаил Мишустин, взаимодействие стран на площадке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создает новые стимулы для роста экономики. Он поблагодарил Татарстан за радушный и теплый прием высоких гостей. Мишустин напомнил, что одна из улиц Казани носит имя первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — одного из архитекторов евразийской интеграции.

«Наше объединение успешно развивается, становится точкой притяжения в регионе. Мы открыты для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества», — подчеркнул глава Правительства РФ.

Он подчеркнул, что евразийская интеграция привлекает все больше стран по всему миру.

«Поступило более 50 предложений о подписании преференциальных торговых предложений. Это открывает дополнительные возможности для стимулирования экономического роста», — резюмировал Мишустин.

В расширенном заседании также принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Премьер-министр Казахстана отметил успехи России в создании вакцин от Covid-19

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отметил значительные успехи России в проработке вакцин от Covid-19. Мамин подчеркнул, что вакцинация является первостепенным фактором снятия ограничительных мер и возвратом допандемического роста.

«В этом контексте я бы хотел отметить успехи отдельных стран, в первую очередь России, в проработке и запуске собственных вакцин. У нас тоже такая работа проводится. Это позволяет говорить о росте уровня фармакологической безопасности и самодостаточности всего региона», — добавил он.

Премьер-министр Казахстана заметил, что страны ЕАЭС постепенно переходят в фазу постпандемического восстановления, последовательно наращивают темпы массовой вакцинации.

«Необходимо отметить эффективность принятых в рамках ЕАЭС в прошлом году совместных мер, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии», — сказал он.

Мобильное приложение для путешествий: как евразийская интеграция помогает сдерживать пандемию

Сотрудничество государств в рамках евразийской интеграции дает инструменты для сдерживания пандемии коронавируса. Механизм приобретает особую актуальность на фоне возможной третьей волны эпидемии, которую фиксируют в Европе, отметил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Одной из главных тем нашей повестки остается борьба с коронавирусом. Тем более что в ряде государств, прежде всего в Европе, нарастает третья волна этого заболевания. Необходимы совместные системные меры, которые позволят сдерживать распространение инфекции», — обратился Мишустин к участникам заседания.

Он привел в пример мобильное приложение «Путешествуй без Covid-19», которое является очередным шагом для возобновления нормального транспортного сообщения между странами.

«Это удобное и надежное приложение, в него загружаются отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного в сертифицированных лабораториях. Наши граждане могут предъявить их при въезде. Пока в проекте полноценно участвуют Армения, Белоруссия, Киргизия и Россия. Рассчитываем, что в ближайшее время к нам присоединится Казахстан», — рассказал Премьер-министр РФ.

Он добавил, что приложение необходимо развивать и дальше, добавляя в него данные о вакцинации на территории стран — участниц проекта.

«Его широкое использование позволит быстрее возобновить безопасное пассажирское сообщение, в котором нуждаются наши граждане», — заключил Михаил Мишустин.

Отмена торговых барьеров, продовольственная безопасность и освоение космоса

Участники Евразийского экономического союза должны активизировать работу по устранению внутренних барьеров в сфере экономики, считает Михаил Мишустин. Он пояснил, что беспрепятственная торговля для членов ЕАЭС — один из принципиальных вопросов, который нуждается в проработке.

«Есть направление, которое требует особого внимания. Прежде всего, это устранение препятствий на внутреннем рынке союза. Пока еще не все барьеры были ликвидированы, но мы наладили системную работу и продолжаем активный поиск оптимальных решений», — отметил Премьер-министр РФ.

Среди других важных направлений сотрудничества он назвал повышение безопасности поставляемой в рамках ЕАЭС продукции, совместное противостояние распространению опасных заболеваний сельхозкультур и рост промышленной кооперации.

«Есть большие возможности и для сотрудничества в сфере космических исследований. В течение пяти лет мы будем работать над созданием совместной космической системы. Это предполагает объединение группировки спутников наших стран, формирование единого банка данных по материалам космической съемки, а также модернизацию наземных комплексов», — резюмировал глава Правительства России.

Координация экспорта внутри ЕАЭС для сдерживания цен в магазинах

Странам — участникам ЕАЭС нужно активнее координировать экспорт продукции, это нужно для поддержания стабильных цен на потребительском рынке, отметил Премьер-министр РФ. Он напомнил, что пандемия коронавируса значительно повлияла на мировые рынки, в том числе на рынок продовольствия.

«По линии правительств нужно координировать меры по регулированию экспорта в рамках союза с тем, чтобы сдерживать рост потребительских цен. В первую очередь речь идет о сельском хозяйстве. Это чувствительный вопрос для граждан нашей страны», — резюмировал Михаил Мишустин.

О военном конфликте: Киргизия и Таджикистан продолжат конструктивные переговоры

Киргизия и Таджикистан должны сохранить и приумножить дружеские добрососедские отношения на благо развития стран и благополучия народов. Такое мнение выразил Премьер-министр Киргизской Республики Улукбек Марипов.

Марипов напомнил, что 29 апреля на границе Таджикистана и Киргизии произошел вооруженный конфликт. «Мы эту ситуацию обсудили с Премьер-министром Таджикистана, выразили готовность в урегулировании конфликта мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров», — сказал он.

Премьер-министр Киргизии подчеркнул, что достигнуты договоренности не только о прекращении огня, но и о дальнейшем продолжении конструктивных переговоров, реализации намеченных мер, направленных на скорейшее разрешение ситуации.

«Как вчера сказал Михаил Владимирович [Мишустин], несмотря на то что мы представляем разные независимые государства, у нас общие история, память, традиции», — отметил Марипов.

Он добавил, что Казань — один из самых древних исторических городов России, который славится своим культурным многообразием, атмосферой дружелюбия. «Здесь проживают люди разных национальностей и вероисповеданий», — заключил он.

Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние двух стран, которое длилось более шести часов. Вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.

Беларусь предложила разработать стратегию санитарной и биологической безопасности ЕАЭС

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко предложил разработать единую стратегию санитарной и биологической безопасности стран ЕАЭС.

«Я знаю, что ряд наших стран работают над этими вопросами, пересматривают подходы в связи со складывающейся ситуацией опасных и особо опасных инфекций. Поэтому вношу предложение о целесообразности выработки единой стратегии санитарной и биологической безопасности», — сказал Головченко.

Он также отметил успехи России в разработке вакцин от новой коронавирусной инфекции. «Тот факт, что даже ряд западных стран, превозмогая себя, записываются в очередь на приобретение российской вакцины, говорит о многом», — заметил Премьер-министр Беларуси.

Головченко поблагодарил Россию за своевременную поставку вакцины от Covid-19 в Беларусь и за помощь в организации ее производства на территории республики. «Пандемия показала нам всем реальный эффект от совместных усилий, преимущество коллективных мер в обеспечении стабильности экономики», — подчеркнул он.

В завершение Головченко высказал слова благодарности Премьер-министру России Михаилу Мишустину и Президенту Татарстана Рустаму Минниханову за «традиционное русское и татарское гостеприимство, высокий уровень организации мероприятия».

Никол Пашинян: «Нужно дальше проводить работу по углублению промышленной кооперации»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил странам ЕАЭС развивать работу по промышленной кооперации.

«Считаем важным и дальше проводить работу, направленную на углубление промышленной кооперации, на координацию национальных промышленных политик», — сказал Пашинян.

Он убежден, что именно промышленный сектор является одним из главных локомотивов в экономической системе союза. «Создание полноценного единого рынка товаров без выработки согласованной политики в этом направлении практически невозможно», — уточнил председатель Правительства.



По его словам, Армения заинтересована в том, чтобы поднять конкурентоспособность производимой в странах ЕАЭС продукции как на внутренних, так и на внешних рынках.

«Цифровая трансформация продолжает оставаться одним из важных вопросов интеграции. Придерживаемся мнения о необходимости дальнейшего углубления сотрудничества в этом направлении», — подчеркнул Пашинян.