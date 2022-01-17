«Ну не по трое же суток двор чистить! У нас же не взлетно-посадочная полоса!»

Темы борьбы со снежной стихией и новым штаммом коронавируса стали ключевыми на утренней планерке руководителей исполкомов Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. О чем говорили главы трех городов — в обзоре ИА «Татар-информ».

Период с 13 по 16 января стал рекордным в текущем году по объему выпавших осадков

Фото: © ИА «Татар-информ»

Период с 13 по 16 января стал рекордным в текущем году по объему выпавших осадков. По данным кафедры метеорологии и климатологии, экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета с 1 по 16 января текущего года выпало 49 мм осадков при норме 41 мм. Таким образом, в этот период выпала месячная норма осадков.

«Не ходить по гусиным тропам»: в парках и дворах Казани усилят чистку снега

Районам Казани необходимо активизировать работу по уборке снега в казанских парках, а также на дворовых территориях жилых домов. Такое поручение во время делового понедельника озвучил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что нынешний зимний сезон проходит в условиях обильных снежных осадков. «Прошлая неделя выдалась очень снежной, начавшаяся обещает быть точно такой же», — отметил он.

Поэтому работа по очистке улиц и дорог находится в приоритете у исполкома татарстанской столицы.

«Дороги первой и второй категории убираются нормально, нареканий не возникает. Вопрос дворов — есть дворы, где полностью убрано, они чистые и там есть диалог с жителями, они вовремя убирают машины (для чистки снега). Есть дворы, где такого диалога нет, и это работа глав районов, налаживание диалога со старшими по дворам и управляющими компаниями. Активней работайте с жителями, используя все доступные инструменты», — обратился Метшин к участникам совещания.

«Есть дворы, где такого диалога нет, и это работа глав районов, налаживание диалога со старшими по дворам и управляющими компаниями» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

По словам градоначальника, обращения в «Открытую Казань» от жителей Приволжского, Вахитовского, Ново-Савиновского, Авиастроительного и Советского районов было примерно одинаковое — от 125-130 обращений за неделю. Практически вполовину меньше от населения Кировского и Московского районов: здесь было зарегистрировано только 72 обращения. Все жалобы были на контроле.

Градоначальник добавил, что в городе появляется все больше общественных пространств — парков и скверов. Они также нуждаются в повышенном внимании администраций районов по уборке снега.

«Там нужно не по гусиным тропам ходить, это тоже вопрос вашего внимания и Комитета благоустройства. Уборку снега прошу держать в приоритете в оставшиеся зимние месяцы», — заключил Ильсур Метшин.

Магдеев о долгой уборке во дворах: «У нас же не взлетно-посадочная полоса!»

В Набережных Челнах также в усиленном режиме продолжается работа по уборке снега на дорогах, придомовых территориях, крупных магистралях. Как сообщил первый замруководителя исполкома Илья Зуев, за неделю с городских дорог вывезено 54 тыс. кубометров снега, что в два раза больше чем за предыдущую неделю.

Спикер отметил, что за 16 дней января в Челнах выпала месячная норма осадков. Эта нагрузка легла на предприятие автомобильных дорог, управляющие компании города. За прошедшую неделю на работу по уборке улиц города и тротуаров выводилось более 100 единиц снегоуборочной техники, более 90 рабочих предприятия автомобильных дорог, за неделю выполнено 4,5 тыс. рейсов.

Наиль Магдеев призвал ответственных лиц держать на контроле данный вопрос.

Наиль Магдеев: «Да, за 16 дней выпала месячная норма осадков. Но это не трагедия. Работать нужно больше, работать вместе с УК и жилищной инспекцией» Фото: nabchelny.ru

«Да, за 16 дней выпала месячная норма осадков. Но это не трагедия. Работать нужно больше, работать вместе с УК и жилищной инспекцией. Она должна дать оценку тем управляющим компаниям, которые не видят, какое количество снега выпало. Мы видим», — уточнил Наиль Магдеев.

Градоначальник также добавил, что много снега — это основа для богатого урожая. С другой стороны, для городского хозяйства это определенная нагрузка. По его словам, сегодня же нужно привлечь дополнительный транспорт для вывоза снега, если это необходимо. «Безусловно, это потребует дополнительных финансовых ресурсов из городского бюджета. Но в данном случае, я думаю, средства необходимо направлять на уборку снега. Это касается всех без исключения, учреждений, организаций с местами массового пребывания граждан», — сказал мэр.

Магдеев подчеркнул, что снег должен убираться оперативно. «Ну не по трое же суток двор чистить! У нас же не взлетно-посадочная полоса. Да, дворы большие, но не настолько же. Работу нужно организовать», — поручил градоначальник.

Коммунальщики Нижнекамска извинились перед горожанами за неубранный снег

В Нижнекамском районе после обильных снегопадов продолжается борьба со снежной стихией. Руководитель исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков на деловом понедельнике доложил, что работа по устранению последствий обильного снегопада продолжается и в ближайшие дни будет завершена.

«Приношу свои извинения за доставленные неудобства. В ближайшее время постараемся сделать все возможное для быстрой качественной уборки дорог», — сказал докладчик.

По словам Болтикова, особое внимание при проведении работ будет уделяться вывозу снега и устранению колейности. «В первую очередь вывоз снега будет организован с тех участков, где снежные валы закрывают обзор пешеходам и автомобилистам, тем самым препятствуя безопасному движению», — отметил спикер.

С 1 по 16 января текущего года среднесуточный выход техники для уборки территорий Нижнекамска составил 44 единицы Фото: e-nkama.ru

С 1 по 16 января текущего года среднесуточный выход техники для уборки территорий Нижнекамска составил 44 единицы. В работах по очистке придомовых территорий задействовано 543 рабочих. Вывезено порядка 27 тыс. кубометров снега.

В минувшие снежные дни с 13 по 16 января работа была усилена, к очистке территорий от снежных заносов привлечена наемная техника. В среднем было задействовано 53 единицы техники. В работах по очистке придомовых территорий задействовано 548 рабочих.

Также Болтиков коснулся вопроса припаркованных автомобилей. «Сложной, пока нерешаемой остается проблема перегруженных автомобилями дорог и придомовых территорий. Владельцы вынуждены парковать свои автомобили вдоль улиц и занимать свободную площадку во дворах, даже если это газон. В этих условиях быстрая и качественная уборка выпавшего снега невозможна», — отметил спикер.

Для беспрепятственной очистки придомовых территорий от снега, управляющие компании оповещают жителей путем развешивания объявлений на информационных досках, а также рассылка информации в ватсап-группы жителей о предстоящей очистке.

«В очередной раз хочется обратиться ко всем жителям города с просьбой не оставлять автомобили под запрещающими знаками и не парковать личный транспорт на проезжей части, чтобы не создавать препятствий для работы снегоуборочной техники!» — призвал Юрий Болтиков.

«Если люди будут болеть — и автобусы не будут ездить, и снег будет чистить тяжело»

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин отметил необходимость сохранения стабильности в преддверии распространения штамма «омикрон».

«Я прошу муниципальный оперштаб, систему здравоохранения, Роспотребнадзор работать на опережение. Нам очень важно сохранить стабильность, работу образовательных учреждений, социальных объектов, объекты инфраструктуры. Люди будут болеть — и автобусы не будут ездить, и снег будет чистить тяжело», — отметил руководитель района.

Рамиль Муллин: «Нам очень важно сохранить стабильность, работу образовательных учреждений, социальных объектов, объекты инфраструктуры» Фото: e-nkama.ru

По словам Муллина, по Нижнекамску ситуация пока стабильная. «Сегодня в инфекционной больнице лежат 44 пациента, трое из них на ИВЛ. Ранее мы доходили до 400-450 пациентов. Но в то же время в Нижнекамске врачи готовы к выполнению поставленных задач, и мы надеемся, что у нас ситуация будет нормальной», — заверил руководитель исполкома.

Первый этап вакцинации прошли 157,5 тыс. человек. Второй — 152 тыс. человек. Началась массовая ревакцинация.

«В целом по республике мы имеем высокий уровень коллективного иммунитета. Это связано с нашими промышленными предприятиями, которые относятся к этому вопросу очень серьезно, и они первыми массово прошли вакцинацию», — отметил Муллин.

«С „омикроном“ плохо, но он все равно придет»

В Набережных Челнах не исключают введение новых антиковидных ограничений из-за нового штамма коронавируса — «омикрона». В ближайшие дни в Автограде состоится заседание оперштаба, куда в том числе пригласят руководителей предприятий, учреждений города. Встречу поручил провести мэр Наиль Магдеев.

«Давайте посоветуемся, как нам дальше жить и работать, экономика должна работать, люди вовремя должны получать зарплату. Какие еще меры нужно предпринять по развертыванию коек в медучреждениях, в местах массового пребывания граждан — все мы должны быть готовы, и уже необходимо предпринимать определенные меры», — убежден мэр.

Магдеев поручил руководителю исполкома Челнов Фариду Салахову напомнить о введенных ранее ограничениях и изучить опыт в других регионах: «Вы видите, что происходит в Москве. По численности населения Набережные Челны больше, чем 13 регионов субъектов Российской Федерации. У нас есть особенности, и не учитывать их нельзя», — отметил мэр.

В Набережных Челнах не исключают введение новых антиковидных ограничений из-за нового штамма коронавируса — «омикрона» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Также Наиль Магдеев призвал главу Горздрава Александра Николаева разъяснить населению, когда необходимо делать ревакцинацию. «Мы все вакцинировались. Я первую вакцину поставил в мае, вторую — в июне. Мне дальше что нужно делать? — обратился к Николаеву мэр. — А таких, как я, еще 265 тысяч челнинцев».

Градоначальник также отметил необходимость сохранения стабильной ситуации в городе. «Мы и дальше собираемся жить и работать, — продолжил Магдеев. — Ну придет „омикрон“. С „омикроном“ плохо, но он все равно придет. Поэтому еще раз говорю — надо работать, планов громадье. Мы не можем из-за какого-то „омикрона“ остановиться».

Главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев доложил, что в городе продолжается контроль за соблюдением всех антиковидных мер профилактики, продолжаются проверки на объектах торговли, общепита, промышленных предприятий, образовательных и медицинских учреждений.

Помимо этого, крещенские купания в Набережных Челнах будут организованы с учетом всех противоэпидемиологических мер.

«На этой неделе ожидаются крещенские купания, к этим вопросам я попросил все службы отнестись с пониманием и учетом всех мер антиковидной профилактики, которые на сегодняшний день обозначены и определены. Это соблюдение и социальной дистанции, не хотелось бы столпотворений около иорданей», — отметил главный санврач города.

Бариев добавил, что в ряде субъектов России принято решение об отмене крещенских купаний, однако по поручению Президента РТ Рустама Минниханова в Татарстане эти мероприятия будут проведены с учетом всех мер профилактики.

По словам Бариева, с начала пандемии в Челнах зарегистрировано 5,7 тыс. случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции. Городской показатель составляет 1103,6 на 100 тыс. населения, что ниже среднереспубликанского значения на 6,5%.

Казань — единственный миллионник в ПФО с положительной демографической динамикой

По итогам 2021 года Казань стала единственным миллионником в Приволжском федеральном округе, который второй пандемийный год сохраняет положительную динамику регистрации рождения над регистрацией смерти. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальница Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Казани Римма Миннуллина.

По итогам 2021 года Казань стала единственным миллионником в Приволжском федеральном округе, который второй пандемийный год сохраняет положительную динамику регистрации рождения над регистрацией смерти Фото: kzn.ru

«Также в 2021 году в Казани зарегистрировали смерть 18 535 человек, что на 10% больше показателя 2020 года. Из них 47% — мужчины и 63% — женщины. Важно отметить, что в Казани сохраняется превышение регистраций рождения над регистрацией смерти», — подчеркнула Римма Миннуллина.

Она также добавила, что, несмотря на сохранившиеся ограничения в связи с эпидситуацией на проведение торжественных регистраций брака, в прошедшем году зарегистрирован 11 461 семейный союз, что на 37% больше предыдущего года. Самой возрастной стала пара, в которой жениху исполнилось 79 лет, а невесте — 76 лет.

За год было зарегистрировано 5344 акта о расторжении брака, что на 18% больше, чем годом ранее. Миннуллина напомнила, что в 2020 году действовали временные ограничения по видам оказываемых услуг, в том числе по расторжению брака.

По соотношению браков и разводов в городах-миллионниках Приволжского федерального округа Казань также сохраняет лучший показатель.